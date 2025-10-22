كوليبالي: إنزاجي سبب تطور أدائي

الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 - 14:00

كتب : FilGoal

الهلال - مانشستر سيتي - كاليدو كوليبالي

أرجع السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع الهلال السعودي تطور مستواه مؤخرا للإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الفريق.

وسجل كوليبالي هدفا في فوز الهلال على السد 3-1 ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا.

وقال كوليبالي في تصريحات للصحفيين: "مباراة السد القطري كانت صعبة للغاية، وقدمنا مستوى جيدا جدا".

أخبار متعلقة:
دوري أبطال آسيا - الهلال يقسو على السد بثلاثية ويحقق العلامة الكاملة إنزاجي: الهلال يفتقد سالم الدوسري أمام السد الهلال يمدد عقد مدافعه حتى 2029 بنزيمة يغيب عن مواجهة الشرطة العراقي من أجل لقاء الهلال

وأضاف "في الشوط الأول سجلنا هدفين، وقدمنا مستوى أفضل خلال الشوط الثاني رغم استقبال هدف".

وشدد "مع قدوم إنزاجي ابتداء من كأس العالم للأندية أعطانا ثقة أكبر، كما أنني أعرفه من قبل وهذا له دو في تطور أدائي"

وأتم "أتمنى الاستمرار في تقديم الأداء الجيد بدعم جماهيرنا الذي نحتاجه دائما، وسنقاتل لتحقيق البطولات من أجل إسعادها، فهذا هو هدفنا".

وواصل الهلال نتائجه الإيجابية تحت قيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي بالفوز على السد القطري.

وسجل يوسف أكتشيشيك وسيرجي سافيتش وكاليدو كوليبالي أهداف الهلال.

فيما أحرز روبرتو فيرمينيو هدف نادي السد الوحيد في المباراة.

وأهدر كايو سيزار لاعب الهلال ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد الهلال إلى 9 نقاط خلال 3 جولات في دوري أبطال آسيا ليتصدر الترتيب.

كاليدو كوليبالي الهلال السعودي سيموني إنزاجي
نرشح لكم
إنزاجي: سالم الدوسري سيغيب عن الكلاسيكو.. وهذا سبب غياب مالكوم ضد السد دوري أبطال آسيا - الهلال يقسو على السد بثلاثية ويحقق العلامة الكاملة التشكيل - ثيو هيرنانديز يقود الهلال.. وفيرمينيو أساسي مع السد القطري جيسوس يكشف سبب استبعاد رونالدو من مواجهة "جوا" الهندي مؤمن سليمان: قيمة لاعب اتحاد جدة تساوي 10 أضعاف ميزانيتنا بالكامل إنزاجي: الهلال يفتقد سالم الدوسري أمام السد خسارة مؤمن سليمان.. أبطال آسيا للنخبة – اتحاد جدة يفوز على الشرطة العراقي برباعية شكوك حول مشاركة ثنائي أهلي جدة أمام الغرافة في دوري أبطال آسيا
أخر الأخبار
بلباو يوقف انتصارات كاراباج أجدام.. وأوسيمين يقود جالاتاسراي للفوز الثاني بـ دوري الأبطال 2 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر أبطال أوروبا - ريال مدريد (0)-(0) يوفنتوس.. بداية اللقاء 6 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كوبارسي: الجماهير تحب الانتصارات الكبيرة في الكلاسيكو لكننا لا نفكر في ذلك 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر أبطال أوروبا - فرانكفورت أمام ليفربول 21 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد بتروجت والقناة الناقلة 35 دقيقة | الدوري المصري
فياريال يهاجم رابطة الدوري الإسباني بعد إلغاء إقامة مباراة برشلونة في ميامي 53 دقيقة | الدوري الإسباني
تشكيل أبطال أوروبا - مبابي يقود ريال مدريد.. وثنائي في هجوم يوفنتوس 54 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل ليفربول - صلاح بديل.. وإيزاك وإيكيتيكي يقودان الهجوم أمام فرانكفورت 58 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 الخطيب يعلن تولي سيد عبد الحفيظ مسؤولية كرة القدم بالأهلي 3 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 4 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب
/articles/515705/كوليبالي-إنزاجي-سبب-تطور-أدائي