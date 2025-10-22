كوليبالي: إنزاجي سبب تطور أدائي

أرجع السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع الهلال السعودي تطور مستواه مؤخرا للإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الفريق.

وسجل كوليبالي هدفا في فوز الهلال على السد 3-1 ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا.

وقال كوليبالي في تصريحات للصحفيين: "مباراة السد القطري كانت صعبة للغاية، وقدمنا مستوى جيدا جدا".

وأضاف "في الشوط الأول سجلنا هدفين، وقدمنا مستوى أفضل خلال الشوط الثاني رغم استقبال هدف".

وشدد "مع قدوم إنزاجي ابتداء من كأس العالم للأندية أعطانا ثقة أكبر، كما أنني أعرفه من قبل وهذا له دو في تطور أدائي"

وأتم "أتمنى الاستمرار في تقديم الأداء الجيد بدعم جماهيرنا الذي نحتاجه دائما، وسنقاتل لتحقيق البطولات من أجل إسعادها، فهذا هو هدفنا".

وواصل الهلال نتائجه الإيجابية تحت قيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي بالفوز على السد القطري.

وسجل يوسف أكتشيشيك وسيرجي سافيتش وكاليدو كوليبالي أهداف الهلال.

فيما أحرز روبرتو فيرمينيو هدف نادي السد الوحيد في المباراة.

وأهدر كايو سيزار لاعب الهلال ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد الهلال إلى 9 نقاط خلال 3 جولات في دوري أبطال آسيا ليتصدر الترتيب.