جوائز كاف - حسام حسن ينافس يوريتشيتش وبطل العالم على أفضل مدرب

الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 - 13:19

كتب : FilGoal

حسام حسن - منتخب مصر

يتواجد الثنائي حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، والكرواتي كورنسلاف يوريشيتش ضمن القائمة المرشحة لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قائمة المدربين المرشحين لجائزة أفضل مدرب قي إفريقيا.

ويتنافس حسام حسن ويوريشيتش مع كل من: وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، ومحمد وهبي مدرب منتخب المغرب للشباب، والتونسي معين الشعباني مدرب نهضة بركان المغربي، وسامي الطرابلسي مدرب منتخب تونس، وبوبيستا مدرب الرأس الأخضر، وروموالد راكونتدراب مدرب منتخب مدغشقر، وطارق السكتيوي مدرب منتخب المغرب للمحليين، وبابي ثياو مدرب منتخب السنغال.

أخبار متعلقة:
جوائز كاف - مصر ومنتخبي المغرب ضمن المرشحين لجائزة أفضل منتخب في إفريقيا جوائز كاف - بيراميدز ينافس صنداونز على أفضل ناد.. وغياب الأهلي والزمالك جوائز كاف - مصر تنافس على لقبين في فئة السيدات لعام 2025 انتهت - جوائز آسيا.. سالم الدوسري ولي كانج إن يتوجان بالأفضل داخل وخارج القارة

لا يتوفر وصف.

حسام حسن قاد منتخب مصر للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد تصدر ترتيب المجموعة الأولى.

فيما قاد يورتشيتش نادي بيراميدز للتتويج بلقبي دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي.

وحقق محمد وهبي إنجازا تاريخيا بقيادة منتخب المغرب تحت 20 عاما لتحقيق لقب كأس العالم للشباب في تشيلي.

فيما قاد وليد الركراكي منتخب المغرب للتأهل إلى كأس العالم 2026، ونجح سامي الطرابلسي في ذات المهمة مع منتخب تونس.

وفاز معين الشعباني بلقب الكونفدرالية الإفريقية رفقة نهضة بركان.

وحصد طارق السكتيوي لقب كأس أمم إفريقيا للمحليين رفقة منتخب المغرب.

حسام حسن كرونسلاف يوريتشيتش كاف
نرشح لكم
أحمد حسام عوض: الأهلي استفاد ماديا من إعلان صفقة زيزو وبن رمضان مواعيد مباريات الأربعاء 22 أكتوبر - الأهلي ضد الاتحاد.. وليفربول وريال مدريد في أبطال أوروبا بعد استبعاد مجلس الإدارة.. الشباب والرياضة تتمم إجراءات تسليم وتسلم الإسماعيلي قائمة الأهلي - زيزو وعبد القادر وجراديشار على رأس اختيارات توروب لمواجهة الاتحاد قائمة الاتحاد السكندري – إيبوكا على رأس الهجوم في مواجهة الأهلي عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنادي الزمالك الرابع على التوالي.. بيراميدز يتقدم نحو المقدمة بثنائية في فاركو الزمالك يستعيد نيبل عماد والسعيد والدباغ قبل مواجهة ديكيداها
أخر الأخبار
جوائز كاف – إمام عاشور وإبراهيم عادل وثلاثي بيراميدز ينافسون على أفضل لاعب داخل القارة 12 دقيقة | الكرة الإفريقية
جوائز كاف - حسام حسن ينافس يوريتشيتش وبطل العالم على أفضل مدرب 25 دقيقة | الدوري المصري
تأكد غيابه عن الكلاسيكو.. رفض استئناف برشلونة على طرد فليك 36 دقيقة | الدوري الإسباني
قبل كلاسيكو ريال مدريد.. رافينيا يعود لتدريبات برشلونة بعد غياب دام نحو شهر 40 دقيقة | الدوري الإسباني
جوائز كاف - مصر ومنتخبي المغرب ضمن المرشحين لجائزة أفضل منتخب في إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
جوائز كاف - بيراميدز ينافس صنداونز على أفضل ناد.. وغياب الأهلي والزمالك ساعة | الكرة المصرية
دوري أبطال إفريقيا - بيراميدز يواجه التأمين الإثيوبي ذهابا وإيابا في القاهرة ساعة | الكرة الإفريقية
استقبال ملكي لمنتخب شباب المغرب بعد التتويج بكأس العالم ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 3 رغم التفوق على نقاط نيجيريا.. رئيس بوركينا فاسو يطالب "كاف" بتوضيحات بعد توديع بلاده لتصفيات كأس العالم 4 الخطيب يعلن تولي سيد عبد الحفيظ مسؤولية كرة القدم بالأهلي
/articles/515702/جوائز-كاف-حسام-حسن-ينافس-يوريتشيتش-وبطل-العالم-على-أفضل-مدرب