جوائز كاف - حسام حسن ينافس يوريتشيتش وبطل العالم على أفضل مدرب

يتواجد الثنائي حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، والكرواتي كورنسلاف يوريشيتش ضمن القائمة المرشحة لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قائمة المدربين المرشحين لجائزة أفضل مدرب قي إفريقيا.

ويتنافس حسام حسن ويوريشيتش مع كل من: وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، ومحمد وهبي مدرب منتخب المغرب للشباب، والتونسي معين الشعباني مدرب نهضة بركان المغربي، وسامي الطرابلسي مدرب منتخب تونس، وبوبيستا مدرب الرأس الأخضر، وروموالد راكونتدراب مدرب منتخب مدغشقر، وطارق السكتيوي مدرب منتخب المغرب للمحليين، وبابي ثياو مدرب منتخب السنغال.

حسام حسن قاد منتخب مصر للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد تصدر ترتيب المجموعة الأولى.

فيما قاد يورتشيتش نادي بيراميدز للتتويج بلقبي دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي.

وحقق محمد وهبي إنجازا تاريخيا بقيادة منتخب المغرب تحت 20 عاما لتحقيق لقب كأس العالم للشباب في تشيلي.

فيما قاد وليد الركراكي منتخب المغرب للتأهل إلى كأس العالم 2026، ونجح سامي الطرابلسي في ذات المهمة مع منتخب تونس.

وفاز معين الشعباني بلقب الكونفدرالية الإفريقية رفقة نهضة بركان.

وحصد طارق السكتيوي لقب كأس أمم إفريقيا للمحليين رفقة منتخب المغرب.