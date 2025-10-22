تأكد غيابه عن الكلاسيكو.. رفض استئناف برشلونة على طرد فليك

الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 - 13:09

كتب : FilGoal

طرد هانز فليك

رفضت اللجنة التأديبية بالاتحاد الإسباني لكرة القدم الاستئناف الذي تقدم به نادي برشلونة على طرد مدربه هانز فليك أمام جيرونا في الجولة الأخيرة.

وتقدم برشلونة باحتجاج رسمي على طرد المدرب الألماني، لكنه قوبل بالرفض.

وبذلك لن يقود المدرب الألماني فريقه في الكلاسيكو أمام ريال مدريد من أرض الملعب.

ويحل برشلونة ضيفا على ريال مدريد يوم الأحد المقبل في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وأفادت اللجنة في بيان: "تم رفض طلب إلغاء الإنذار المزدوج موضوع هذا الاستئناف، وبالتالي، يجب الإبقاء على العواقب التأديبية الناتجة عن طرد هانز فليك، مع فرض الإيقاف لمباراة واحدة المنصوص عليه في المادة 120 من قانون الانضباط للاتحاد الإسباني لكرة القدم، مع الغرامات الإضافية المقابلة وفقًا للمادة 52".

ماذا حدث؟

انتصر برشلونة على منافسه جيرونا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وتم طرد فليك في الدقيقة 90 بإنذار أول للتصفيق ثم إنذار ثانٍ للاعتراض على الإنذار الأول، قبل هدف الفوز الذي سجله رونالد أراوخو، ليحتفل المدرب الألماني بإشارة غير لائقة.

تقرير الحكم

بحسب تقرير الحكم ففي الدقيقة 90 تم إنذار فليك بسبب التصفيق على أحد القرارات احتجاجا.

بعدها مباشرة، ثم تم إنذاره لقيامه بحركة تشير إلى عدم الموافقة على الإنذار.

ماذا قال فليك؟

"فرينكي دي يونج كان أمامي وكنت أشجعه. حصلت على البطاقة الصفراء بسبب التصفيق رغم أنه لم يكن موجها للحكم، ثم حصلت على البطاقة الصفراء الثانية ولا أعرف ماذا حدث حينها".

"رأيت احتفالي للتو ولم أكن أعلم، ولكن الإشارة لم تكن موجهة ضد أحد. انا سعيد حقًا وأنا لا أستهدف أحدًا أبدًا. بالنسبة لي هذه كرة القدم وعاطفتها".

"كذلك لم أقل شيئًا عن الحكم إنه قراره ويجب أن أتقبله، ولكن ما يمكنني قوله أنه لم يكن هناك شيء ضده. التصفيق كان لتحفيز فريقي، وربما طردي ساعدهم على العودة في المباراة".

