قبل كلاسيكو ريال مدريد.. رافينيا يعود لتدريبات برشلونة بعد غياب دام نحو شهر

الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 - 13:04

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد - رافينيا

عاد البرازيلي رافينيا للمشاركة في تدريبات برشلونة قبل المواجهة المرتقبة ضد ريال مدريد.

ويلعب برشلونة ضد ريال مدريد يوم الأحد المقبل بالدوري الإسباني.

وبجسب صحيفة آس الإسبانية، فإن رافينيا عادللمشاركة في التدريبات الجماعية لبرشلونة بعد غياب دام نحو شهر بسبب الإصابة.

وغاب رافينيا عن برشلونة في الأسابيع الأخيرة بسبب الإصابة.

Image

كما غاب النجم البرازيلي عن لقاء أولمبياكوس اليوناني لعدم تعافيه من الإصابة بنسبة 100%.

وفاز برشلونة على أولمبياكوس 6-1 ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وأعلن برشلونة في 26 سبتمبر الماضي، إصابة رافينيا بالعضلة الخلفية.

بعدها تعرض رافينيا لانتكاسة أثناء عملية تعافيه من الإصابة وفقا لصحيفة سبورت الإسبانية.

وشارك رافينيا منذ بداية الموسم الحالي في 7 مباريات وتمكن من تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة وبفارق نقطتين عن برشلونة.

