جوائز كاف - بيراميدز ينافس صنداونز على أفضل ناد.. وغياب الأهلي والزمالك

الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 - 12:30

كتب : FilGoal

بيراميدز بعد الفوز على أهلي جدة يرفع كأس القارات الثلاث

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قائمة الأندية المرشحة للحصول على جائزة أفضل ناد في القارة بوجود نادي بيراميدز.

ويحمل بيراميدز لقب دوري أبطال إفريقيا بالإضافة إلى السوبر الإفريقي.

وشهدت القائمة تواجد 3 أندية من جنوب إفريقيا وهى: صنداونز - أورلاندو بايرتس - ستيلينبوش.

أخبار متعلقة:
جوائز كاف - مصر تنافس على لقبين في فئة السيدات لعام 2025 كاف يخطر الزمالك بتعديل موعد مباراة ديكيداها الصومالي رغم التفوق على نقاط نيجيريا.. رئيس بوركينا فاسو يطالب "كاف" بتوضيحات بعد توديع بلاده لتصفيات كأس العالم الحكم الرابع يدير المباراة.. كاف يجري 3 تغييرات على طاقم حكام الزمالك وديكيداها

وينافس بيراميدز أندية: صنداونز بطل جنوب إفريقيا، وشباب بلوزداد الجزائري، وأسيك الإيفواري، ونهضة بركان المغربي، وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، وستيلينبوش الجنوب إفريقي، وسيمبا التنزاني والهلال السوداني.

لا يتوفر وصف.

وغاب ناديي الأهلي والزمالك عن قائمة كاف المرشحة لجائزة أفضل ناد في إفريقيا.

وحصل بيراميدز على لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه عقب الفوز على صنداونز.

كما فاز بلقب السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي.

يذكر أن الأهلي نال جائزة أفضل ناد في إفريقيا العام الماضي.

بيراميدز كاف الأهلي الزمالك
نرشح لكم
طاقم تحكيم مغربي لمباراة الزمالك وديكيداها جوائز كاف - أحمد الشناوي ينافس بونو وأونانا على أفضل حارس جوائز كاف – إمام عاشور وإبراهيم عادل وثلاثي بيراميدز ينافسون على أفضل لاعب داخل القارة جوائز كاف - مصر ومنتخبي المغرب ضمن المرشحين لجائزة أفضل منتخب في إفريقيا دوري أبطال إفريقيا - بيراميدز يواجه التأمين الإثيوبي ذهابا وإيابا في القاهرة أحمد حسام عوض: الأهلي استفاد ماديا من إعلان صفقة زيزو وبن رمضان بعد استبعاد مجلس الإدارة.. الشباب والرياضة تتمم إجراءات تسليم وتسلم الإسماعيلي قائمة الأهلي - زيزو وعبد القادر وجراديشار على رأس اختيارات توروب لمواجهة الاتحاد
أخر الأخبار
طاقم تحكيم مغربي لمباراة الزمالك وديكيداها 3 دقيقة | الكرة الإفريقية
كوليبالي: إنزاجي سبب تطور أدائي 21 دقيقة | سعودي في الجول
جوائز كاف - أحمد الشناوي ينافس بونو وأونانا على أفضل حارس 28 دقيقة | الدوري المصري
جوائز كاف – إمام عاشور وإبراهيم عادل وثلاثي بيراميدز ينافسون على أفضل لاعب داخل القارة 50 دقيقة | الكرة الإفريقية
جوائز كاف - حسام حسن ينافس يوريتشيتش وبطل العالم على أفضل مدرب ساعة | الدوري المصري
تأكد غيابه عن الكلاسيكو.. رفض استئناف برشلونة على طرد فليك ساعة | الدوري الإسباني
قبل كلاسيكو ريال مدريد.. رافينيا يعود لتدريبات برشلونة بعد غياب دام نحو شهر ساعة | الدوري الإسباني
جوائز كاف - مصر ومنتخبي المغرب ضمن المرشحين لجائزة أفضل منتخب في إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 رغم التفوق على نقاط نيجيريا.. رئيس بوركينا فاسو يطالب "كاف" بتوضيحات بعد توديع بلاده لتصفيات كأس العالم 3 الخطيب يعلن تولي سيد عبد الحفيظ مسؤولية كرة القدم بالأهلي 4 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه
/articles/515698/جوائز-كاف-بيراميدز-ينافس-صنداونز-على-أفضل-ناد-وغياب-الأهلي-والزمالك