دوري NBA – أوكلاهوما يهزم هيوستن في ظهور دورانت الأول.. وكيري يحسم الكلاسيكو ضد ليكرز

افتتح أوكلاهوما سيتي ثاندرز حامل لقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA، الموسم الجديد بالفوز على هيوستن روكيتس.

وفاز أوكلاهوما سيتي على هيوستن بنتيجة 125-124 في مباراة مثيرة حُسمت في الثواني الأخيرة.

وكانت المباراة هي الأولى للنجم كيفن دورانت مع فريقه الجديد هيوستن روكيتس الذي انضم له قادما من فينيكس صنز.

شهدت المباراة تألق شاي جيلجوس ألكساندر نجم أوكلاهوما سيتي وأفضل لاعب في دوري NBA الموسم الماضي، والذي سجل 35 نقطة.

بينما سجل ألفيرن شينجون نجم هيوستن روكيتس 39 نقطة في المباراة منها 5 تسديدات ثلاثية.

وفي قمة اليوم الافتتاحي لدوري NBA فاز جولدن ستيت واريورز على مضيفه لوس أنجلوس ليكرز في كلاسيكو NBA وهي المواجهة الأشهر في الدوري خلال المواسم الماضية بفضل وجود ستيفن كيري وليبرون جيمس.

وفاز جولدن ستيت بنتيجة 119-109 في المباراة التي غاب عنها ليبرون جيمس نجم لوس أنجلوس ليكرز.

وتألق جيمي باتلر نجم جولدن ستيت وسجل 31 نقطة، كما سجل ستيفن كيري 23 نقطة.

على الجانب الآخر تألق النجم السلوفيني لوكا دونشيتش وسجل 43 نقطة لفريقه لوس أنجلوس ليكرز.