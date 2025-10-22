فليك: لامين يامال سيكون جاهزا بسنبة 100% أمام ريال مدريد

يثق هانز فليك مدرب برشلونة في جاهزية لامين يامال نجم فريقه بسنبة 100% خلال مواجهة ريال مدريد المرتقبة.

ويلعب برشلونة ضد ريال مدريد يوم الاحد المقبل في كلاسيكو مرتقب بالدوري الإسباني.

وقال هانز فليك في مؤتمر صحفي: "لامين يامال ليس جاهزا رغم التسجيل؟ أعتقد أنه سيكون جاهزا بنسبة 100% يوم الأحد (كلاسيكو ريال مدريد).

وأضاف "يامال لا يعاني من أي مشكلة ويظهر دائما بشكل رائع في المباريات الكبيرة، وليس لدي أي شك في جاهزيته".

وأتم "هذه الانتصارات مهمة جدا له، كما هي لبقية اللاعبين، كما أن تسجيل الأهداف مهم له أيضا على الصعيد الشخصي".

وتغلب برشلونة على أولمبياكوس بستة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت في افتتاح الجولة الثالثة من البطولة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 6 نقاط من انتصارين وهزيمة، بينما أولمبياكوس تجمد رصيده عند نقطة واحدة.

رقم قياسي لـ يامال

حطم لامين يامال لاعب برشلونة رقما قياسيا جديدا بعد مشاركته أمام أولمبياكوس اليوناني.

وسجل لامين يامال مشاركته رفقة فريقه ضد أولمبياكوس لتسجيل رقم قياسي جديد باسمه.

وشارك لامين يامال في 24 مباراة مع الفريق الكتالوني في بطولة دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة أولمبياكوس.

ووصل يامال للقاء الـ 25 ليصبح أصغر لاعب يصل لهذا العدد من المباريات