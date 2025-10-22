رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام فرانكفورت

الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 - 11:58

كتب : FilGoal

محمد صلاح -ليفربول

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه آينتراخت فرانكفورت يوم الأربعاء.

ويحل ليفربول ضيفا على فرانكفورت في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

لو سجل محمد صلاح هدفين أمام فرانكفورت سيصل لـ250 هدفا مع ليفربول في مختلف المسابقات.

أخبار متعلقة:
مدافع فرانكفورت: لن ألعب ضد محمد صلاح وحدي سلوت: جرافنبرخ سيغيب ضد فرانكفورت.. ونأمل عودته أمام برينتفورد جوارديولا: برناردو سيلفا مثل ميسي أرتيتا: مواجهة أتلتيكو مدريد كانت صعبة.. وجيوكيريس استحق التسجيل

ففي 412 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 248 هدفا وصنع 113 هدفا.

يذكر أن صلاح انفرد بالمركز العاشر في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا على مر العصور (باحتساب الأدوار التمهيدية) برصيد 52 هدفا.

وذلك بعدما فض الشراكة مع الفرنسي تييري هنري أسطورة أرسنال.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه التاسع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTVتطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

محمد صلاح ليفربول فرانكفورت
نرشح لكم
سكولز: صلاح أسوأ أفضل لاعب في العالم تودور: يوفنتوس يسير في الطريق الصحيح وكنا نستحق هدفا أمام ريال مدريد بعد تألقه أمام موناكو.. فيكاريو: لم نقم بالأساسيات ومستوانا يجب أن يكون أعلى ترتيب أبطال أوروبا - خسارة كاراباج الأولى.. ويوفنتوس دون انتصار عقب 3 جولات أردا جولر: أشعر بأهميتي بفضل تشابي ألونسو ماريسكا: مشاهدة إستيفاو ممتعة ويشبه بالمر.. وديلاب يقترب من العودة تقييم صلاح أمام فرانكفورت من الصحف الإنجليزية إيكيتيكي: لولا فرانكفورت لما وصلت إلى هنا
أخر الأخبار
لودي يطالب الهلال بكامل مستحقاته حتى 2028.. ويدرس عروض الدوري الإنجليزي 11 دقيقة | سعودي في الجول
انتخابات الأهلي – الدماطي: هدفنا التنمية والاستثمار في النادي 16 دقيقة | الدوري المصري
رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 31 دقيقة | الدوري المصري
مدير التطوير في الاتحاد المغربي يكشف سر نهضة الكرة المحلية.. ويوجه رسالة لـ معالي 39 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(1) سندرلاند.. جووووول التعادل 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أشرف صبحي يجتمع مع أبو ريدة لبحث كيفية دعم المنتخبات المصرية ساعة | الكرة المصرية
قائمة ريال مدريد - عودة الرباعي المصاب لمواجهة برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
مران الزمالك – قرار من فيريرا للاعبين قبل لقاء البنك الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 2 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 3 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب 4 انتهت الدوري المصري – الأهلي (2)-(1) الاتحاد السكندري.. نهاية المباراة
/articles/515693/رقم-تاريخي-ينتظر-صلاح-أمام-فرانكفورت