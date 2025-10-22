رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام فرانكفورت

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه آينتراخت فرانكفورت يوم الأربعاء.

ويحل ليفربول ضيفا على فرانكفورت في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

لو سجل محمد صلاح هدفين أمام فرانكفورت سيصل لـ250 هدفا مع ليفربول في مختلف المسابقات.

ففي 412 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 248 هدفا وصنع 113 هدفا.

يذكر أن صلاح انفرد بالمركز العاشر في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا على مر العصور (باحتساب الأدوار التمهيدية) برصيد 52 هدفا.

وذلك بعدما فض الشراكة مع الفرنسي تييري هنري أسطورة أرسنال.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه التاسع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTVتطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com