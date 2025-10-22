جيوكيريس: سعيد بالتسجيل أمام أتلتيكو.. وأحاول تقديم أفضل ما لدي

الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 - 11:58

كتب : ذكاء اصطناعي

أرسنال - أتليتكو مدريد - فيكتور جيوكيريس

أعرب فيكتور جيوكيريس مهاجم أرسنال عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، مؤكدا أن الفريق قدم أداء متكاملا في الجانبين الدفاعي والهجومي ليستحق الانتصار.

وقال جيوكيريس في تصريحاته لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا): "أنا سعيد للغاية. أتلتيكو مدريد حصل على بعض الفرص الجيدة، لكننا سيطرنا على المباراة بشكل عام. تسجيل أربعة أهداف مع الحفاظ على نظافة شباكنا مرة أخرى أمر رائع".

وأضاف المهاجم السويدي: "نواصل العمل دائما ونفعل الأشياء الصحيحة في الدفاع، وعندما نحصل على الفرص نكون أقوياء جدا في استغلالها. هدفيّ اليوم كانا رائعين، أحاول دائما أن أقدم أفضل ما لدي وأعمل بجد وأساهم بأكثر من مجرد التسجيل، والأهداف كانت ستأتي عاجلا أم آجلا".

أخبار متعلقة:
مدافع فرانكفورت: لن ألعب ضد محمد صلاح وحدي سلوت: جرافنبرخ سيغيب ضد فرانكفورت.. ونأمل عودته أمام برينتفورد برشلونة يصدر بيانا حول إلغاء إقامة مباراته ضد فياريال في ميامي

وتابع: "نريد أن نواصل الفوز وتقديم الأداء الجيد، لكن الطريق لا يزال طويلا. سنأخذ كل مباراة على حدة، حتى لو بدا ذلك مملا".

وسجل جيوكيريس هدفين في فوز أرسنال الكبير على أتلتيكو مدريد بأربعة أهداف دون رد، ليرتفع رصيد الفريق إلى تسع نقاط في صدارة مجموعته بدوري أبطال أوروبا.

وأشارت الإحصاءات إلى أن أرسنال أصبح أول فريق في تاريخ دوري الأبطال يحافظ على نظافة شباكه في تسع مباريات متتالية على ملعبه في دور المجموعات، بعد فوزه في جميع مبارياته التسع منذ عودته للمسابقة الموسم الماضي بنتيجة إجمالية بلغت 27-0.

كما واصل الفريق تألقه في الكرات الثابتة، إذ سجل هدفين من ركلة حرة وركنية في المباراة، ليصبح أول فريق في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى هذا الموسم يصل إلى عشرة أهداف من الكرات الثابتة في جميع المسابقات.

أرسنال جيوكيريس دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
ديمبيلي: لم أصل إلى كامل لياقتي.. وإنريكي طلب مني الانتظار قائمة ريال مدريد - غياب 5 مدافعين ضد يوفنتوس.. وميندي يعود لأول مرة منذ 6 أشهر رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام فرانكفورت مدافع فرانكفورت: لن ألعب ضد محمد صلاح وحدي سلوت: جرافنبرخ سيغيب ضد فرانكفورت.. ونأمل عودته أمام برينتفورد مواعيد مباريات الأربعاء 22 أكتوبر - الأهلي ضد الاتحاد.. وليفربول وريال مدريد في أبطال أوروبا جوارديولا: برناردو سيلفا مثل ميسي ريكو لويس: سيطرنا على مباراة فياريال.. وجوارديولا يعلم مركزي المفضل
أخر الأخبار
متفوقا على هالاند وساكا.. ماجواير يتوج بجائزة لاعب الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقارير: حكيم زياش إلى الوداد 43 دقيقة | ميركاتو
دوري أبطال إفريقيا - طاقم تحكيم بوتسواني لإدارة مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي ذهابا 52 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري – الأهلي (1)-(0) الاتحاد السكندري.. إنقاذ من على خط المرمى ساعة | الدوري المصري
بسبب المشاركة الإفريقية.. تأجيل مباراة إنبي وبيراميدز وإقامة مواجهة الاتحاد في موعدها ساعة | الدوري المصري
استقالة أسامة نبيه من تدريب منتخب الشباب ساعة | الكرة المصرية
تشكيل الاتحاد - فادي فريد يقود هجوم الاتحاد أمام الأهلي.. وإيبوكا على الدكة ساعة | الكرة المصرية
تشكيل الأهلي – جراديشار يقود الهجوم أمام الاتحاد السكندري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 رغم التفوق على نقاط نيجيريا.. رئيس بوركينا فاسو يطالب "كاف" بتوضيحات بعد توديع بلاده لتصفيات كأس العالم 3 الخطيب يعلن تولي سيد عبد الحفيظ مسؤولية كرة القدم بالأهلي 4 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه
/articles/515692/جيوكيريس-سعيد-بالتسجيل-أمام-أتلتيكو-وأحاول-تقديم-أفضل-ما-لدي