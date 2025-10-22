جيوكيريس: سعيد بالتسجيل أمام أتلتيكو.. وأحاول تقديم أفضل ما لدي

أعرب فيكتور جيوكيريس مهاجم أرسنال عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، مؤكدا أن الفريق قدم أداء متكاملا في الجانبين الدفاعي والهجومي ليستحق الانتصار.

وقال جيوكيريس في تصريحاته لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا): "أنا سعيد للغاية. أتلتيكو مدريد حصل على بعض الفرص الجيدة، لكننا سيطرنا على المباراة بشكل عام. تسجيل أربعة أهداف مع الحفاظ على نظافة شباكنا مرة أخرى أمر رائع".

وأضاف المهاجم السويدي: "نواصل العمل دائما ونفعل الأشياء الصحيحة في الدفاع، وعندما نحصل على الفرص نكون أقوياء جدا في استغلالها. هدفيّ اليوم كانا رائعين، أحاول دائما أن أقدم أفضل ما لدي وأعمل بجد وأساهم بأكثر من مجرد التسجيل، والأهداف كانت ستأتي عاجلا أم آجلا".

وتابع: "نريد أن نواصل الفوز وتقديم الأداء الجيد، لكن الطريق لا يزال طويلا. سنأخذ كل مباراة على حدة، حتى لو بدا ذلك مملا".

وسجل جيوكيريس هدفين في فوز أرسنال الكبير على أتلتيكو مدريد بأربعة أهداف دون رد، ليرتفع رصيد الفريق إلى تسع نقاط في صدارة مجموعته بدوري أبطال أوروبا.

وأشارت الإحصاءات إلى أن أرسنال أصبح أول فريق في تاريخ دوري الأبطال يحافظ على نظافة شباكه في تسع مباريات متتالية على ملعبه في دور المجموعات، بعد فوزه في جميع مبارياته التسع منذ عودته للمسابقة الموسم الماضي بنتيجة إجمالية بلغت 27-0.

كما واصل الفريق تألقه في الكرات الثابتة، إذ سجل هدفين من ركلة حرة وركنية في المباراة، ليصبح أول فريق في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى هذا الموسم يصل إلى عشرة أهداف من الكرات الثابتة في جميع المسابقات.