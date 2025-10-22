أحمد حسام عوض: الأهلي استفاد ماديا من إعلان صفقة زيزو وبن رمضان

كشف أحمد حسام عوض عضو شركة الكرة في الأهلي، والمرشح على عضوية مجلس إدارة النادي عن كواليس إعلان صفقة أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق.

وقال عوض عبر قناة أون سبورت: "شركة الكرة تعمل مع الأهلي بشكل تسويقي وليس لنا أي تدخل فني، ولنا حق تسويق حقوق اللاعبين الإعلانية والإعلامية مقابل جزء من العقود".

وأضاف "اللاعب يتم تقييمه كمنتج وكلما زاد الطلب على اللاعب النجم زاد سعر ظهوره".

وواصل "نعمل على أن يضع اللاعب نفسه بشكل صحيح في السوق، وذلك عن طريق التزامه وتصرفاته وطريقة حديثه في الإعلام".

وأكمل "بعض اللاعبين لديهم عقود إعلانية مع شركة الكرة في الأهلي منهم زيزو وتريزيجيه ومحمد على بن رمضان على سبيل المثال".

وأشار "لا أريد أن أضع نفسي في إطار أنني أتممت صفقة مهمة مثل زيزو، لكني أفضل أن أظهر أنني من أقوم بدور مهم جدا في النادي الأهلي".

وأكد "أي لاعب ينضم للأهلي يكون المعيار الأول لاختياره هو الاحتياج الفني".

وأوضح "زيزو كان لديه رغبة في الانضمام للأهلي وهذا الأمر جعل المفاوضات تسير بشكل أسهل كثيرا".

وشدد "كل صفقة مهمة يكون حولها حالة، والزخم حول صفقة زيزو كان بشكل استثنائي ولن يتكرر كثيرا ولذلك كنا نفكر في تحقيق عائد مادي لشركة الكرة والنادي من وراء هذه الصفقة، ومن هنا جاءت فكرة بيع فيديو تقديم اللاعب".

وأتم تصريحاته "تم بيع فيديو تقديم زيزو وبن رمضان قبل الإعلان عن الصفقة، والأهلي حصل على مبالغ مالية كبيرة جدا من وراء الصفقتين".