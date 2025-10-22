مدافع فرانكفورت: لن ألعب ضد محمد صلاح وحدي

أوضح ناثانيال براون مدافع آينتراخت فرانكفورت أن فريقه سيواجه محمد صلاح نجم ليفربول ككتلة واحدة ولن يعتمد عليه فقط كظهير أيسر.

ويحل ليفربول ضيفا على فرانكفورت في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وقال براون في تصريحات للصحفيين: "لن أواجه محمد صلاح وحدي، بل نلعب كفريق واحد".

وأضاف الألماني "اللعب ضد أفضل فرق العالم يحفزني كثيرا، لكنه لا يغير من طريقة تحضيري للمباراة".

وتابع "أتطلع بشوق لهذه المباراة المهمة، كانت الأشهر القليلة الماضية مثيرة للغاية بالنسبة لي، ومباراة ليفربول بالتأكيد في نفس مستوى حماسي".

وتابع "قد يكون من المفيد أننا نعرف هوجو إيكيتيكي زميلنا السابق، وكيف يتحرك، وكيف يلعب. إنه بلا شك لاعب كرة قدم متميز".

وسجل إيكيتيكي 26 هدفًا في 64 مباراة مع آينتراخت في جميع المسابقات بين شتاء 2024 ونهاية موسم 2024-2025.

بينما سجل صلاح 248 هدفا في 412 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات.

