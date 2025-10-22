سلوت: جرافنبرخ سيغيب ضد فرانكفورت.. ونأمل عودته أمام برينتفورد

سيدخل ليفربول لقاء آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا بدون نجمه ريان جرافنبرخ، وفقا لتصريحات مدربه أرني سلوت.

وطار فريق ليفربول إلى ألمانيا لملاقاة فرانكفورت في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري يوم الأربعاء.

وقال سلوت في تصريحات لموقع ناديه: "ريان ليس جاهزا للعب أمام آينتراخت فرانكفورت، ونأمل أن يكون متاحا في مباراة برينتفورد يوم السبت".

وأضاف "جرافنبرخ أصيب في الكاحل، ولذلك علينا أن ننتظر ونرى، ونمنحه بعض الوقت لنرى حالته عندما نعود من فرانكفورت".

وأوضح المدرب الهولندي عن مواطنه "لقد اضطررت لاستبداله أمام مانشستر يونايتد لأنه كان يعرج قليلا".

واضطر الهولندي للخروج من الملعب في الشوط الثاني من مباراة الأحد التي خسرها الفريق أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1.

في الوقت نفسه، عاد الياباني واتارو إندو للتدريبات، بعد أن غاب عن منتخب بلاده اليابان خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر.

وكذلك عن الهزيمة أمام مانشستر يونايتد بسبب إصابة في العضلة الضامة.

ومن غير المرجح أن يبدأ اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا كأساسي ضد فرانكفورت.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTVتطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com