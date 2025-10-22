برشلونة يصدر بيانا حول إلغاء إقامة مباراته ضد فياريال في ميامي

الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 - 11:12

كتب : FilGoal

شعار برشلونة

أصدر نادي برشلونة بيانا رد فيه على قرار إلغاء إقامة مباراته ضد فياريال بالدوري الإسباني في ميامي.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني إلغاء قرار إقامة مباراة فياريال وبرشلونة التي كان من المقرر إقامتها يوم 21 ديسمبر المقبل في مدينة ميامي الأمريكية، وإعادتها لملعب لا سيراميكا معقل فياريال.

وجاء بيان برشلونة على النحو التالي:

أخبار متعلقة:
جوارديولا: برناردو سيلفا مثل ميسي أرتيتا: مواجهة أتلتيكو مدريد كانت صعبة.. وجيوكيريس استحق التسجيل نيوكاسل يضرب بنفيكا مورينيو بثلاثية.. وباريس يسحق ليفركوزن بسباعية انهيار نابولي أمام آيندهوفن بسداسية.. وإنتر يواصل تألقه في أبطال أوروبا

يحترم نادي برشلونة ويقبل قرار إلغاء إقامة المباراة ضد فياريال في ميامي، كما قبل واحترم القرار المتخذ سابقًا بإقامة المباراة في الولايات المتحدة.

يأسف نادي برشلونة لضياع فرصة تعزيز صورة بطولة الدوري الإسباني في سوق استراتيجي يتمتع بقدرة كبيرة على النمو وتوفير الموارد للجميع.

يعرب النادي عن امتنانه للدعم والمودة غير المشروطين من جماهيره في الولايات المتحدة، ويأسف بشدة لحرمانهم من فرصة مشاهدة مباراة رسمية في بلدهم.

وكشفت صحيفة ماركا أن الرابطة أعلنت في بيان رسمي إن الشركة المنظمة للمباراة قررت إلغاء الحدث بسبب حالة عدم الاستقرار التي تشهدها إسبانيا خلال الأسابيع الأخيرة.

وأعربت رابطة الدوري عن أسفها العميق لعدم إقامة اللقاء، مؤكدة أن المشروع كان يمثل فرصة تاريخية لتوسيع انتشار كرة القدم الإسبانية عالميا.

وأوضح البيان أن إقامة مباراة رسمية خارج إسبانيا كانت ستشكل خطوة مهمة في تعزيز الحضور الدولي للأندية واللاعبين، وفي ترسيخ مكانة الدوري الإسباني في سوق مهم مثل الولايات المتحدة.

وأضافت الرابطة أن المشروع كان متوافقا مع اللوائح المنظمة للمسابقة ولم يؤثر على نزاهتها، لكن مؤسسات أخرى أبدت اعتراضها لأسباب مختلفة.

وأكدت الرابطة أن مثل هذه المبادرات ضرورية لضمان نمو واستدامة كرة القدم الإسبانية في ظل التنافس المتزايد مع دوريات كبرى مثل الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

واختتمت الرابطة بيانها بتوجيه الشكر للأندية على تعاونها، مؤكدة استمرار العمل من أجل توسيع انتشار كرة القدم الإسبانية حول العالم برؤية منفتحة وعصرية تخدم الأندية واللاعبين والجماهير.

وكان قد تم إعلان إقامة مباراة برشلونة ضد فياريال في الجولة 17 من الدوري الإسباني على ملعب هارد روك في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية يوم 21 ديسمبر المقبل.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وافق على إقامة مباراة ميلان وكومو أيضا خارج إيطاليا وستقام في أستراليا.

برشلونة فياريال الدوري الإسباني
نرشح لكم
تأكد غيابه عن الكلاسيكو.. رفض استئناف برشلونة على طرد فليك قبل كلاسيكو ريال مدريد.. رافينيا يعود لتدريبات برشلونة بعد غياب دام نحو شهر فليك: لامين يامال سيكون جاهزا بسنبة 100% أمام ريال مدريد إلغاء إقامة مباراة فياريال وبرشلونة في ميامي رومانو: إندريك يقرر الرحيل عن ريال مدريد في يناير أبطال أوروبا - لامين يامال يحقق رقما قياسيا كأصغر لاعب يصل لـ 25 مباراة تشكيل برشلونة - فيرمين ودرو أساسيان أمام أولمبياكوس.. وأراوخو على دكة البدلاء بعد تألقه في مونديال الشباب.. تقرير: ريال مدريد يستهدف معما ويراه رونالدو الجديد
أخر الأخبار
تأكد غيابه عن الكلاسيكو.. رفض استئناف برشلونة على طرد فليك 10 دقيقة | الدوري الإسباني
قبل كلاسيكو ريال مدريد.. رافينيا يعود لتدريبات برشلونة بعد غياب دام نحو شهر 15 دقيقة | الدوري الإسباني
جوائز كاف - مصر ومنتخبي المغرب ضمن المرشحين لجائزة أفضل منتخب في إفريقيا 48 دقيقة | الكرة الإفريقية
جوائز كاف - بيراميدز ينافس صنداونز على أفضل ناد.. وغياب الأهلي والزمالك 48 دقيقة | الكرة المصرية
دوري أبطال إفريقيا - بيراميدز يواجه التأمين الإثيوبي ذهابا وإيابا في القاهرة 59 دقيقة | الكرة الإفريقية
استقبال ملكي لمنتخب شباب المغرب بعد التتويج بكأس العالم ساعة | الكرة الإفريقية
دوري NBA – أوكلاهوما يهزم هيوستن في ظهور دورانت الأول.. وكيري يحسم الكلاسيكو ضد ليكرز ساعة | كرة السلة الأمريكية
فليك: لامين يامال سيكون جاهزا بسنبة 100% أمام ريال مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 3 رغم التفوق على نقاط نيجيريا.. رئيس بوركينا فاسو يطالب "كاف" بتوضيحات بعد توديع بلاده لتصفيات كأس العالم 4 الخطيب يعلن تولي سيد عبد الحفيظ مسؤولية كرة القدم بالأهلي
/articles/515687/برشلونة-يصدر-بيانا-حول-إلغاء-إقامة-مباراته-ضد-فياريال-في-ميامي