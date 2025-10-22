برشلونة يصدر بيانا حول إلغاء إقامة مباراته ضد فياريال في ميامي

أصدر نادي برشلونة بيانا رد فيه على قرار إلغاء إقامة مباراته ضد فياريال بالدوري الإسباني في ميامي.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني إلغاء قرار إقامة مباراة فياريال وبرشلونة التي كان من المقرر إقامتها يوم 21 ديسمبر المقبل في مدينة ميامي الأمريكية، وإعادتها لملعب لا سيراميكا معقل فياريال.

وجاء بيان برشلونة على النحو التالي:

يحترم نادي برشلونة ويقبل قرار إلغاء إقامة المباراة ضد فياريال في ميامي، كما قبل واحترم القرار المتخذ سابقًا بإقامة المباراة في الولايات المتحدة.

يأسف نادي برشلونة لضياع فرصة تعزيز صورة بطولة الدوري الإسباني في سوق استراتيجي يتمتع بقدرة كبيرة على النمو وتوفير الموارد للجميع.

يعرب النادي عن امتنانه للدعم والمودة غير المشروطين من جماهيره في الولايات المتحدة، ويأسف بشدة لحرمانهم من فرصة مشاهدة مباراة رسمية في بلدهم.

وكشفت صحيفة ماركا أن الرابطة أعلنت في بيان رسمي إن الشركة المنظمة للمباراة قررت إلغاء الحدث بسبب حالة عدم الاستقرار التي تشهدها إسبانيا خلال الأسابيع الأخيرة.

وأعربت رابطة الدوري عن أسفها العميق لعدم إقامة اللقاء، مؤكدة أن المشروع كان يمثل فرصة تاريخية لتوسيع انتشار كرة القدم الإسبانية عالميا.

وأوضح البيان أن إقامة مباراة رسمية خارج إسبانيا كانت ستشكل خطوة مهمة في تعزيز الحضور الدولي للأندية واللاعبين، وفي ترسيخ مكانة الدوري الإسباني في سوق مهم مثل الولايات المتحدة.

وأضافت الرابطة أن المشروع كان متوافقا مع اللوائح المنظمة للمسابقة ولم يؤثر على نزاهتها، لكن مؤسسات أخرى أبدت اعتراضها لأسباب مختلفة.

وأكدت الرابطة أن مثل هذه المبادرات ضرورية لضمان نمو واستدامة كرة القدم الإسبانية في ظل التنافس المتزايد مع دوريات كبرى مثل الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

واختتمت الرابطة بيانها بتوجيه الشكر للأندية على تعاونها، مؤكدة استمرار العمل من أجل توسيع انتشار كرة القدم الإسبانية حول العالم برؤية منفتحة وعصرية تخدم الأندية واللاعبين والجماهير.

وكان قد تم إعلان إقامة مباراة برشلونة ضد فياريال في الجولة 17 من الدوري الإسباني على ملعب هارد روك في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية يوم 21 ديسمبر المقبل.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وافق على إقامة مباراة ميلان وكومو أيضا خارج إيطاليا وستقام في أستراليا.