كهربا ضد ربيعة.. معلول: جاهزون لمواجهة العين الإماراتي وتأثرنا بالإصابات

شدد التونسي نبيل معلول مدرب القادسية الكويتي على جاهزية فريقه لمواجهة العين الإماراتي.

ويلعب القادسية ضد العين مساء الأربعاء ضمن الجولة الثانية من البطولة الخليجية للأندية.

وقال معلول في تصريحات للصحفيين: "البطولة الخليجية للأندية تمثل أهمية كبيرة لنادي القادسية وجماهيره ونسعى لتعويض تعثرنا في الجولة الأولى".

وأضاف "الإصابات أثرت على الفريق خلال اللقاء السابق لكننا جاهزون الآن لتقديم أداء قوي أمام العين الإماراتي".

وأتم المدرب التونسي "العين الإماراتي فريق كبير يملك تاريخا وبطولات على المستويين المحلي والقاري، لكننا أعددنا أنفسنا بشكل جيد للمباراة".

وتشهد مواجهة القادسية الكويتي ضد العين الإماراتي مواجهة مصرية خالصة.

ويضم القادسية الكويتي بين صفوفه محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلي السابق.

فيما يلعب رامي ربيعة مدافع الأهلي السابق في صفوف العين الإماراتي.