إنزاجي: سالم الدوسري سيغيب عن الكلاسيكو.. وهذا سبب غياب مالكوم ضد السد

أوضح الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الهلال أن نجمه سالم الدوسري سيغيب عن لقاء اتحاد جدة في الكلاسيكو السعودي الجمعة المقبل.

وغاب سالم عن فوز الهلال على السد القطري 3-1 في الجولة الثالثة لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال إنزاجي في تصريحات نقلتها جريدة الشرق الأوسط: "الأداء أمام السد كان جيدا جدا ويرتقي للممتاز، الشوط الأول كان مميزاً للغاية، أما في الشوط الثاني فقد استعاد الخصم ثقته ودخل أجواء المباراة".

وأضاف "لم نبدأ بشكل جيد في الربع ساعة الأولى، لكننا خرجنا بالفوز ونحن متصدرون جدول الترتيب".

وكشف "فضلت إراحة البرازيلي مالكوم، وسيكون جاهزا في المباراة المقبلة أمام اتحاد جدة".

وتابع "لا أعتقد أن سالم الدوسري سيكون جاهزاً للمباراة المقبلة أمام اتحاد جدة، نحاول تقديم كل شيء لعودته سريعا، لكن لا أستطيع تأكيد تواجده في اللقاء القادم".

وواصل "سبب تسديد كايو سيزار لركلة الجزاء؟ كان من المفترض أن يتجه روبن نيفيز أو داروين نونيز للتسديد، لكن كايو قدم مباراة جيدة جدا وكان متحمساً للتسجيل، واستحق ذلك بعد أدائه المميز".

وأكد أن "مواجهة اتحاد جدة ستكون صعبة أمام حامل لقب الدوري، واتحاد جدة فريق جيد بعناصره، ونعلم أنهم غيّروا المدرب وقدم لهم سيرجيو كونسيساو، والمفترض أن نعد لهذه المباراة بشكل جيد".

وأتم المدرب الإيطالي "لدينا وقت أقل من الخصم الذي لعب قبلنا بيوم، لكننا سنستعد لتحقيق الهدف والعودة إلى الرياض بما نريد".

وواصل الهلال نتائجه الإيجابية تحت قيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي بالفوز على السد القطري.

وسجل يوسف أكتشيشيك وسيرجي سافيتش وكاليدو كوليبالي أهداف الهلال.

فيما أحرز روبرتو فيرمينيو هدف نادي السد الوحيد في المباراة.

وأهدر كايو سيزار لاعب الهلال ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد الهلال إلى 9 نقاط خلال 3 جولات في دوري أبطال آسيا ليتصدر الترتيب.

