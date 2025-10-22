مواعيد مباريات الأربعاء 22 أكتوبر - الأهلي ضد الاتحاد.. وليفربول وريال مدريد في أبطال أوروبا

يشهد اليوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر مجموعة من المباريات الهامة في مختلف المسابقات حول العالم.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة.

ويلعب الأهلي أمام الاتحاد السكندري في الجولة 12 من مسابقة الدوري.

كما يواجه المصري نظيره سموحة ضمن مباريات الجولة ذاتها.

وفي دوري أبطال أوروبا يلعب ريال مدريد ضد يوفنتوس في مواجهة مرتقبة.

بينما يحل ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح ضيفا على آينتراخت فرانكفورت الألماني.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

الدوري المصري

الأهلي × الاتحاد السكندري

تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.. وتذاع على قناة أون سبورت 1.

المصري × سموحة

تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.. وتذاع على قناة أون سبورت 1.

دوري أبطال أوروبا

فرانكفورت × ليفربول

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 2.

ريال مدريد × يوفنتوس

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

تشيلسي × أياكس

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.. وتذاع على قناة بي إن سبورتس 4.