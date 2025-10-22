جوارديولا: برناردو سيلفا مثل ميسي

يرى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن برناردو سيلفا قائد فريقه يشبه ليونيل ميسي نجم الأرجنتين في التعامل مع الرأسيات.

وسجل برناردو هدفا في فوز سيتي 2-0 على مضيفه فياريال في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدروي أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أنا سعيد لأن إرلينج هالاند سجل مرة أخرى ولأن برناردو سيلفا سجل رأسية رائعة".

وأوضح "أعتقد أن برناردو كان أكثر حيوية، إنه مثل رياض محرز وليونيل ميسي قصير القامة، لكنه بارع جدا في ضربات الرأس".

وأكمل المدرب الإسباني "أداء ستونز جيد جدًا، يجيد اللعب في مركزه، ذكي للغاية ويساعدنا.”

وأضاف "سعيد جدًا بأداء جون، في العام الذي فزنا فيه بالثلاثية قدم موسمًا استثنائيًا وكان لاعبًا مهمًا".

وتابع بيب "أنا أعشق ريكو لويس، إنه ذكي جدًا في المساحات الضيقة ربما يعاني قليلاً في الرقابة الفردية والمواجهات الثنائية".

وأردف "عندما تعتمد فرق مثل فياريال على الرقابة، فأنت بحاجة إلى لاعب من الطراز الرفيع مثل ريكو يتحرك بشكل جيد في هذا المركز".

وأتم "إذا حللتَ الشوط الأول وبعض لحظات الشوط الثاني، ستجد أننا خلقنا فرصًا جيدة، لكننا تراجعنا في الشوط الثاني لأننا لم نقرأ ما كان علينا فعله جيدًا".

مانشستر سيتي حقق الفوز الثاني خلال 3 جولات بعدما تعادل ضد موناكو وفاز على نابولي بالجولتين الماضيتين.

