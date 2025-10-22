ريكو لويس: سيطرنا على مباراة فياريال.. وجوارديولا يعلم مركزي المفضل

الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 - 00:40

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا و ريكو لويس - مانشستر سيتي - ولفرهامبتون

أعرب ريكو لويس لاعب مانشستر سيتي عن سعادته البالغة عقب فوز فريقه على فياريال.

وصنع ريكو لويس هدفي فوز مانشستر سيتي على فياريال في دوري أبطال أوروبا.

وقال ريكو لويس لاعب مانشستر سيتي عبر TNT: "سيطرنا على مباراة فياريال ورغم ذلك هناك دائما ما يمكننا فعله بشكل أفضل، لقد شعرنا أنهم أتيحت لهم بعض الفرص التي كان بإمكاننا منعهم منها".

أخبار متعلقة:
هالاند يواصل الانفجار.. مانشستر سيتي يفوز على فياريال بثنائية بمشاركة مرموش مرموش وآيت نوري ضمن قائمة مانشستر سيتي لمواجهة فياريال هالاند ينتفض ويقود مانشستر سيتي للفوز على إيفرتون هايترز: عودة عمر مرموش لتدريبات مانشستر سيتي

وأضاف "علينا أن نكون صارمين مع أنفسنا، نحن نريد الفوز بالبطولة وعلينا النظر إلى الإيجابيات والسلبيات. لكننا سعداء بالفوز وعدم استقبال الأهداف".

وأتم "أشعر دائما بالسعادة عندما ألعب في وسط الملعب والمدرب يعلم ذلك. أعتقد أن هذا هو المكان الذي أؤثر فيه على المباراة أكثر من أي مكان آخر".

وسجل إرلينج هالاند وبيرناردو سيلفا هدفي مانشستر سيتي في فياريال.

مانشستر سيتي حقق الفوز الثاني خلال 3 جولات بعدما تعادل ضد موناكو وفاز على نابولي بالجولتين الماضيتين.

هالاند سجل في آخر 12 مباراة متتالية مع مانشستر سيتي.

كما وصل هالاند للهدف رقم 53 خلال 51 مباراة بدوري أبطال أوروبا.

دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي
نرشح لكم
سكولز: صلاح أسوأ أفضل لاعب في العالم تودور: يوفنتوس يسير في الطريق الصحيح وكنا نستحق هدفا أمام ريال مدريد بعد تألقه أمام موناكو.. فيكاريو: لم نقم بالأساسيات ومستوانا يجب أن يكون أعلى ترتيب أبطال أوروبا - خسارة كاراباج الأولى.. ويوفنتوس دون انتصار عقب 3 جولات أردا جولر: أشعر بأهميتي بفضل تشابي ألونسو ماريسكا: مشاهدة إستيفاو ممتعة ويشبه بالمر.. وديلاب يقترب من العودة تقييم صلاح أمام فرانكفورت من الصحف الإنجليزية إيكيتيكي: لولا فرانكفورت لما وصلت إلى هنا
أخر الأخبار
لودي يطالب الهلال بكامل مستحقاته حتى 2028.. ويدرس عروض الدوري الإنجليزي 12 دقيقة | سعودي في الجول
انتخابات الأهلي – الدماطي: هدفنا التنمية والاستثمار في النادي 17 دقيقة | الدوري المصري
رسالة من جون إدوارد لجماهير الزمالك 32 دقيقة | الدوري المصري
مدير التطوير في الاتحاد المغربي يكشف سر نهضة الكرة المحلية.. ويوجه رسالة لـ معالي 40 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(1) سندرلاند.. جووووول التعادل 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أشرف صبحي يجتمع مع أبو ريدة لبحث كيفية دعم المنتخبات المصرية ساعة | الكرة المصرية
قائمة ريال مدريد - عودة الرباعي المصاب لمواجهة برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
مران الزمالك – قرار من فيريرا للاعبين قبل لقاء البنك الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه 2 قناة الزمالك: النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي 3 المغرب يكتب التاريخ ويتوج بكأس العالم للشباب 4 انتهت الدوري المصري – الأهلي (2)-(1) الاتحاد السكندري.. نهاية المباراة
/articles/515681/ريكو-لويس-سيطرنا-على-مباراة-فياريال-وجوارديولا-يعلم-مركزي-المفضل