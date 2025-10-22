ريكو لويس: سيطرنا على مباراة فياريال.. وجوارديولا يعلم مركزي المفضل

أعرب ريكو لويس لاعب مانشستر سيتي عن سعادته البالغة عقب فوز فريقه على فياريال.

وصنع ريكو لويس هدفي فوز مانشستر سيتي على فياريال في دوري أبطال أوروبا.

وقال ريكو لويس لاعب مانشستر سيتي عبر TNT: "سيطرنا على مباراة فياريال ورغم ذلك هناك دائما ما يمكننا فعله بشكل أفضل، لقد شعرنا أنهم أتيحت لهم بعض الفرص التي كان بإمكاننا منعهم منها".

وأضاف "علينا أن نكون صارمين مع أنفسنا، نحن نريد الفوز بالبطولة وعلينا النظر إلى الإيجابيات والسلبيات. لكننا سعداء بالفوز وعدم استقبال الأهداف".

وأتم "أشعر دائما بالسعادة عندما ألعب في وسط الملعب والمدرب يعلم ذلك. أعتقد أن هذا هو المكان الذي أؤثر فيه على المباراة أكثر من أي مكان آخر".

وسجل إرلينج هالاند وبيرناردو سيلفا هدفي مانشستر سيتي في فياريال.

مانشستر سيتي حقق الفوز الثاني خلال 3 جولات بعدما تعادل ضد موناكو وفاز على نابولي بالجولتين الماضيتين.

هالاند سجل في آخر 12 مباراة متتالية مع مانشستر سيتي.

كما وصل هالاند للهدف رقم 53 خلال 51 مباراة بدوري أبطال أوروبا.