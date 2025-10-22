كرة يد - "بشعار البطيخ".. منتخب سيدات إسبانيا يحتج ويكتسح إسرائيل

الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 - 00:27

كتب : محمد سمير

منتخب سيدات إسبانيا - كرة يد

حقق منتخب إسبانيا لكرة اليد للسيدات فوزا على نظيره الإسرائيلي بنتيجة 38-22 في مباراة أقيمت بدون حضور جماهيري أو نقل تلفزيوني، لكن اللافت لم يكن النتيجة بل رسالة الاحتجاج التي وجهتها اللاعبات.

اللاعبات ظهرن داخل الملعب بشعار صغير على أحذيتهن يحمل شكل بطيخة، في إشارة رمزية لدعم فلسطين، بعدما أصبحت ألوانها (الأحمر والأخضر والأبيض والأسود) رمزًا بديلاً عن العلم الفلسطيني الممنوع في الأراضي المحتلة.

وقبل المباراة، نشرت لاعبات المنتخب بيانًا عبر مواقع التواصل عبّرن فيه عن رفضهن مواجهة إسرائيل في ظل العدوان على غزة، وجاء فيه:

"نلعب، نعم، لكن ليس بلامبالاة. نعرف معنى تمثيل وطن والتنافس تحت راية، ونعرف أيضًا ما يحدث أثناء هذه المباراة. لا نطلب تصفيقًا أو تفهمًا، فقط احترامًا، لأن الصمت أحيانًا يؤلم أكثر من الخسارة".

G3o84-KWbk-AAmz-I9

البيان لاقى انتشارًا واسعًا على الإنترنت، في موقف يعكس تضامن لاعبات المنتخب الإسباني مع المدنيين في غزة وسط استمرار الحرب.

وكان منتخب سيدات إسبانيا قد احتج في البداية على مواجهة إسرائيل قبل أن يضطر إلى ذلك.

وأقيمت المباراة ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا.

كرة يد سيدات إسبانيا شعار البطيخ
