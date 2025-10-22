نيوكاسل يضرب بنفيكا مورينيو بثلاثية.. وباريس يسحق ليفركوزن بسباعية

الأربعاء، 22 أكتوبر 2025 - 00:20

كتب : FilGoal

نيوكاسل - جوردن

فاز نيوكاسل يونايتد الإنجليزي على بنفيكا البرتغالي بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة من الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى النقطة 6 في المركز السابع بجدول الترتيب، ويستمر بنفيكا دون نقاط في المركز الـ34.

ثلاثية نيوكاسل سجلها كل من هارفي بارنز هدفين، وهدف من آرون جوردن.

أخبار متعلقة:
هالاند يواصل الانفجار.. مانشستر سيتي يفوز على فياريال بثنائية بمشاركة مرموش انتفاضة الشوط الثاني.. أرسنال يضرب أتليتكو برباعية في ليلة تألق جيوكيريس انهيار نابولي أمام آيندهوفن بسداسية.. وإنتر يواصل تألقه في أبطال أوروبا

وتعد الهزيمة هي الثانية على التوالي لبنفيكا في دوري أبطال أوروبا مع مدربه جوزيه مورينيو.

في مباراة أخرى فاز باريس سان جيرمان الفرنسي على باير ليفركوزن الألماني بنتيجة 7-2.

سباعية سان جيرمان سجلها باتشو ونونو مينديش وفيتينيا وعثمان ديمبيلي وخفيتشيا كفاراتسخيليا، وديزيري دوي هدفين.

بينما سجل ثنائية باير ليفركوزن جريمالدو وأليكس جارسيا.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى النقطة 9 في صدارة ترتيب دوري أبطال أوروبا، وتوقف رصيد ليفركوزن عند النقطة 2 في المركز الـ27.

نيوكاسل بنفيكا دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان
نرشح لكم
ريكو لويس: سيطرنا على مباراة فياريال.. وجوارديولا يعلم مركزي المفضل انهيار نابولي أمام آيندهوفن بسداسية.. وإنتر يواصل تألقه في أبطال أوروبا هالاند يواصل الانفجار.. مانشستر سيتي يفوز على فياريال بثنائية بمشاركة مرموش انتفاضة الشوط الثاني.. أرسنال يضرب أتليتكو برباعية في ليلة تألق جيوكيريس بسبب عطل طائرة ليفربول.. إلغاء مؤتمر سلوت قبل مواجهة فرانكفورت فليك: فيرمين لوبيز يمتلك كل شيء.. وشكاوى مدرب أولمبياكوس ليست مشكلتي انتهت في أبطال أوروبا - مانشستر سيتي (2)-(0) فياريال.. 3 نقاط ثمينة انتهت أبطال أوروبا - أرسنال (4)-(0) أتليتكو مدريد.. فوز المدفعجية
أخر الأخبار
بعد استبعاد مجلس الإدارة.. الشباب والرياضة تتمم إجراءات تسليم وتسلم الإسماعيلي 3 ساعة | الكرة المصرية
ريكو لويس: سيطرنا على مباراة فياريال.. وجوارديولا يعلم مركزي المفضل 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أرتيتا: مواجهة أتلتيكو مدريد كانت صعبة.. وجيوكيريس استحق التسجيل 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - "بشعار البطيخ".. منتخب سيدات إسبانيا يحتج ويكتسح إسرائيل 3 ساعة | رياضة نسائية
نيوكاسل يضرب بنفيكا مورينيو بثلاثية.. وباريس يسحق ليفركوزن بسباعية 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
انهيار نابولي أمام آيندهوفن بسداسية.. وإنتر يواصل تألقه في أبطال أوروبا 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
هالاند يواصل الانفجار.. مانشستر سيتي يفوز على فياريال بثنائية بمشاركة مرموش 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
انتفاضة الشوط الثاني.. أرسنال يضرب أتليتكو برباعية في ليلة تألق جيوكيريس 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 3 رغم التفوق على نقاط نيجيريا.. رئيس بوركينا فاسو يطالب "كاف" بتوضيحات بعد توديع بلاده لتصفيات كأس العالم 4 الخطيب يعلن تولي سيد عبد الحفيظ مسؤولية كرة القدم بالأهلي
/articles/515678/نيوكاسل-يضرب-بنفيكا-مورينيو-بثلاثية-وباريس-يسحق-ليفركوزن-بسباعية