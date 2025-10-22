نيوكاسل يضرب بنفيكا مورينيو بثلاثية.. وباريس يسحق ليفركوزن بسباعية

فاز نيوكاسل يونايتد الإنجليزي على بنفيكا البرتغالي بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة من الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى النقطة 6 في المركز السابع بجدول الترتيب، ويستمر بنفيكا دون نقاط في المركز الـ34.

ثلاثية نيوكاسل سجلها كل من هارفي بارنز هدفين، وهدف من آرون جوردن.

وتعد الهزيمة هي الثانية على التوالي لبنفيكا في دوري أبطال أوروبا مع مدربه جوزيه مورينيو.

في مباراة أخرى فاز باريس سان جيرمان الفرنسي على باير ليفركوزن الألماني بنتيجة 7-2.

سباعية سان جيرمان سجلها باتشو ونونو مينديش وفيتينيا وعثمان ديمبيلي وخفيتشيا كفاراتسخيليا، وديزيري دوي هدفين.

بينما سجل ثنائية باير ليفركوزن جريمالدو وأليكس جارسيا.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى النقطة 9 في صدارة ترتيب دوري أبطال أوروبا، وتوقف رصيد ليفركوزن عند النقطة 2 في المركز الـ27.