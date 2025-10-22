انهيار نابولي أمام آيندهوفن بسداسية.. وإنتر يواصل تألقه في أبطال أوروبا

انهار نابولي بشكل مفاجئ أمام آيندهوفن وخسر بستة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، رغم تقدمه في البداية.

سكوت مكتوميناي افتتح التسجيل برأسية بعد عرضية من ليوناردو سبيناتسولا، لكن الفريق الهولندي رد سريعًا عبر هدف عكسي من أليساندرو بونجورنو، قبل أن يضيف إسماعيل صعباري الهدف الثاني.

في الشوط الثاني ازداد الوضع سوءًا بعد طرد لورينزو لوكا، ليستغل آيندهوفن النقص العددي ويسجل أربعة أهداف متتالية عن طريق دينيس مان (هدفان)، ماورو جونيور، وريكاردو بيبي، قبل أن يختتم دريويخ السداسية بتسديدة قوية.

هدف مكتوميناي الثاني لم يكن كافيًا لإنقاذ نابولي الذي واصل نتائجه المتذبذبة هذا الموسم تحت قيادة أنتونيو كونتي.

وفي المقابل، واصل إنتر الإيطالي تألقه بالفوز 4-0 على سان جيلواز البلجيكي خارج ملعبه، ليحافظ على سجله المثالي في المسابقة.

دينزل دومفريس افتتح التسجيل من متابعة داخل المنطقة، وأضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني بعد تمريرة من الشاب فرانشيسكو إسبوسيتو.

وفي الشوط الثاني سجل هاكان تشالهان أوجلو الهدف الثالث من ركلة جزاء، قبل أن يختتم إسبوسيتو الرباعية محرزا أول أهدافه في دوري الأبطال.

بهذه النتائج، حافظ إنتر على الصدارة بالعلامة الكاملة، بينما تلقى نابولي خسارته الثانية في البطولة بعد أداء كارثي في آيندهوفن.

دوري أبطال أوروبا نابولي إنتر
