هالاند يواصل الانفجار.. مانشستر سيتي يفوز على فياريال بثنائية بمشاركة مرموش

حقق مانشستر سيتي انتصارا ثمينا على فياريال بمشاركة الدولي المصري عمر مرموش.

وفاز مانشستر سيتي على فياريال 2-0 ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وسجل إرلينج هالاند وبيرناردو سيلفا هدفي مانشستر سيتي في فياريال.

وشارك عمر مرموش في الدقيقة 86 بدلا من البرازيلي سافينيو.

مانشستر سيتي حقق الفوز الثاني خلال 3 جولات بعدما تعادل ضد موناكو وفاز على نابولي بالجولتين الماضيتين.

هالاند سجل في آخر 12 مباراة متتالية مع مانشستر سيتي.

كما وصل هالاند للهدف رقم 53 خلال 51 مباراة بدوري أبطال أوروبا.

video:1

هالاند يواصل توهجه ويفتتح التسجيل لمانشستر سيتي 🔥⚽️#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/AmW2rInQwU — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 21, 2025

وصف المباراة

بدأ مانشستر سيتي المباراة بضغط هجومي على مرمى فياريال بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا.

وأهدر جيرمي دوكو فرصة محققة في الدقيقة الأولى بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى فياريال.

ومرر ريكو لويس تمريرة متقنة في اتجاه هالاند الذي أسكنها شباك فياريال في الدقيقة 17.

وأهدر نيكولاس بيبي فرصة تسجيل هدف التعادل بعد تسديدة قوية مرمى مانشستر سيتي.

ومع بداية الشوط الثاني أهدر فياريال فرصة للتسجيل بعد تسديدة قوية عن طريق جيورجيس ميكاتاودزي من داخل منطقة الجزاء ارتدت من أحد مدافعي سيتي.

وسدد هالاند كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس فياريال.

وحرم القائم مانشستر سيتي من تسجيل الهدف الثالث بعد راسية متقنة.

دورتموند × كوبنهاجن

في المقابل حقق بوروسيا دورتموند فوزا عريضا على كوبنهاجن الدنماركي بنتيجة 4-2.

وسجل فيليكس نيميشيا (هدفين) ورامي بنسبعيني وفابيو سيلفا أهداف دورتموند.

فيما أحرز والدمير أنتون، وفيكتور دادسون هدفي نادي كوبنهاجن في شباك دورتموند.

دورتموند وصل إلى النقطة السابعة، فيما توقف رصيد كوبنهاجن عند نقطة واحدة.