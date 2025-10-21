انتفاضة الشوط الثاني.. أرسنال يضرب أتليتكو برباعية في ليلة تألق جيوكيريس
الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025 - 23:56
كتب : عمرو عبد المنعم
ضرب أرسنال ضيفه أتليتكو مدريد برباعية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة من الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا.
وفاز أرسنال على أتليتكو مدريد بعدما سجل 4 أهداف في الشوط الثاني، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات معقل المدفعجية.
الفوز رفع رصيد أرسنال إلى النقطة 9 في المركز الثالث وبالتساوي مع باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر الإيطالي.
بينما توقف رصيد أتليتكو مدريد عند النقطة 3 وتراجع للمركز الـ18.
بدأ أرسنال المباراة بقوة وكاد يتقدم في الدقيقة الأولى بعد تسديدة من إيزي اصطدمت في الدفاع وذهبت نحو المرمى لكنها اصطدمت في العارضة.
وسجل مارتينيلي لأرسنال في الدقيقة 36 لكن الحكم لم يحتسب الهدف بسبب التسلل.
تقدم أرسنال في الدقيقة 57 بضربة رأسية بعد ركلة حرة نفذها ديكلان رايس على رأسه.
video:1
آرسنال يؤكدون تفوقهم في الكرات الثابتة مجددًا!— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 21, 2025
غابرييل يسجل بعد كرة مرفوعة من ديكلان رايس 💫⚽️#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/NHFxQOebiC
وأضاف جابريال مارتينيلي الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 64 بتسديدة أرضية رائعة.
video:2
مارتينيلي يضاعف تقدم آرسنال ⚡⚽️#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/BikaxnbQxn— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 21, 2025
وعاد المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس للتسجيل مع أرسنال من جديد، وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 67 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء اصطدمت في الدفاع وغيرت مسارها إلى الشباك.
video:3
الثالث لآرسنال! 🔥🔥🔥#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/WGvGUvUoa8— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 21, 2025
وأكمل جيوكيريس رباعية أرسنال بعد ركنية قابلها جابريال بضربة رأسية، وتابعها المهاجم السويدي في الشباك.
video:4
فيكتور غيوكيريس يسجل الهدف الرابع للغانرز من كرة ثابتة أيضًا !!— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 21, 2025
الغانرز يواصلون الانفجار وسيميوني عاجز عن إيقافهم 😱🔥#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/f9UHf3jEI5