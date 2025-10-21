كرة يد - الطيار وكاستيلو في قائمة المنتخب لوديتي البرتغال.. وغياب مهاب سعيد للإصابة

شهدت قائمة منتخب مصر الأول لرجال كرة اليد ضم الثنائي محمد الطيار وعمر خالد "كاستيلو".

ويستعد منتخب مصر للسفر لمواجهة البرتغال وديا في مباراتين ضمن المعسكر الأول استعدادا لبطولة إفريقيا المقرر لها يناير المقبل.

وضمت قائمة خافيير باسكوال المدير الفني 20 لاعبا.

ويغيب مهاب سعيد عن قائمة المعسكر الحالي بسبب إصابته بإلتواء في مفصل القدم.

وجاءت قائمة منتخب اليد كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الطيار - عبد الرحمن حميد - محمد علي.

جناح أيسر: أحمد هشام سيسا - محمد مؤمن صفا.

ظهير أيسر: علي زين - حسن قداح - أحمد هشام "دودو" - عبد الرحمن فيصل.

ظهير أيمن: يحيى خالد - محسن رمضان.

جناح أيمن: عمر خالد "كاستيلو" - محمد عماد "أوكا".

صانع ألعاب: يحيى الدرع - سيف الدرع - أحمد خيري.

لاعب الدائرة: إبراهيم المصري - أحمد عادل - خالد وليد - ياسر سيف.