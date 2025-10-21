دوري أبطال آسيا - الهلال يقسو على السد بثلاثية ويحقق العلامة الكاملة

الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025 - 23:42

كتب : FilGoal

الهلال السعودي ضد السد القطري

واصل الهلال نتائجه الإيجابية تحت قيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي بالفوز على السد القطري.

وفاز الهلال على السد 1-3 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثالثة لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وسجل يوسف أكتشيشيك وسيرجي سافيتش وكاليدو كوليبالي أهداف الهلال.

فيما أحرز روبرتو فيرمينيو هدف نادي السد الوحيد في المباراة.

وأهدر كايو سيزار لاعب الهلال ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد الهلال إلى 9 نقاط خلال 3 جولات في دوري أبطال آسيا ليتصدر الترتيب.

فيما يحتل السد المركز التاسع بجدول ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد نقطتين.

الهلال أصبح الفريق الوحيد الذي حقق 9 نقاط في 3 جولات بالموسم الحالي لدوري أبطال آسيا للنخبة (العلامة الكاملة).

كما حقق الهلال 5 انتصارات متتالية في جميع المسابقات المرة الأولى تحت قيادة سيموني انزاجي

في المقابل سجل روبرتو فيرمينيو هدفه الرابع في مرمى الهلال (3 مع أهلي جدة) هدف مع السد.

