دوري أبطال آسيا - الهلال يقسو على السد بثلاثية ويحقق العلامة الكاملة

واصل الهلال نتائجه الإيجابية تحت قيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي بالفوز على السد القطري.

وفاز الهلال على السد 1-3 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثالثة لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وسجل يوسف أكتشيشيك وسيرجي سافيتش وكاليدو كوليبالي أهداف الهلال.

شوف الهدف| الهلال السعودي تقدم 1 - 0 على السد.. يوسف أكشيشك في الدقيقة 25 #دوري_أبطال_آسيا_للنخبة#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/hTAY3uvHeZ — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) October 21, 2025

فيما أحرز روبرتو فيرمينيو هدف نادي السد الوحيد في المباراة.

وأهدر كايو سيزار لاعب الهلال ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد الهلال إلى 9 نقاط خلال 3 جولات في دوري أبطال آسيا ليتصدر الترتيب.

شوف الهدف | السد يقلص النتيجة 1 - 2 مع الهلال السعودي.. فيرمينو في الدقيقة 63#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/UW20chmtto — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) October 21, 2025

فيما يحتل السد المركز التاسع بجدول ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد نقطتين.

الهلال أصبح الفريق الوحيد الذي حقق 9 نقاط في 3 جولات بالموسم الحالي لدوري أبطال آسيا للنخبة (العلامة الكاملة).

كما حقق الهلال 5 انتصارات متتالية في جميع المسابقات المرة الأولى تحت قيادة سيموني انزاجي

في المقابل سجل روبرتو فيرمينيو هدفه الرابع في مرمى الهلال (3 مع أهلي جدة) هدف مع السد.