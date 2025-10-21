بسبب عطل طائرة ليفربول.. إلغاء مؤتمر سلوت قبل مواجهة فرانكفورت

الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025 - 23:39

كتب : FilGoal

أرني سلوت - ليفربول

أعلن ليفربول إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بمدربه آرني سلوت قبل مواجهة آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ليفربول ضيفا على إينتراخت فرانكفورت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

النادي الإنجليزي أوضح أن المؤتمر، الذي كان مقررا في السادسة والنصف مساء، تم إلغاؤه بسبب تأخر رحلة الفريق المتجهة إلى ألمانيا نتيجة مشكلة فنية في الطائرة.

وجاء في بيان ليفربول عبر منصة "إكس": "تم إلغاء المؤتمر الصحفي قبل مباراة آينتراخت فرانكفورت، بسبب تأخر رحلة الفريق نتيجة عطل تقني بالطائرة".

ومن المقرر أن يواجه ليفربول مضيفه فرانكفورت ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعيين الفرنسي فرانسوا لوتكسيه حكما لمواجهة إينتراخت فرانكفورت أمام ليفربول ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وأدار الفرنسي 4 مباريات في يورو 2024، بينهم النهائي بين إسبانيا وإنجلترا.

وكان ليفربول قد فاز على أتلتيكو مدريد في الافتتاح بينما خسر أمام جالاتاسراي في الجولة الثانية.

أما فرانكفورت فتغلب على جالاتاسراي في الجولة الافتتاحية بينما خسر أمام أتلتيكو مدريد.

وسيخوض كل فريق، 8 مواجهات، بواقع 4 مواجهات على أرضه، و4 خارج أرضه.

وسيلعب كل فريق أمام فريقين من كل مستوى، مثلا: ستقوم القرعة باختيار 8 مواجهات لباريس سان جيرمان، بواقع كرتين "فريقين" من كل مستوى، من الأول حتى الرابع.

ويتأهل أصحاب أول 8 مراكز مباشرة إلى ثمن النهائي بينما يتنافس أصحاب المراكز من التاسع إلى الرابع والعشري في الملحق على 8 بطاقات أخرى.

دوري أبطال أوروبا ليفربول أرني سلوت
