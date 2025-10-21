دوري NBA – مارك تايتوم يكشف خطة تطوير بطولات أوروبا

الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025 - 23:35

كتب : عمرو عبد المنعم

مارك تايتوم - نائب مفوض دوري NBA

كشف مارك تايتوم نائب مفوض الاتحاد الوطني الأمريكي لكرة السلة NBA خطة الرابطة لتطوير كرة السلة في أوروبا.

وقال تايتوم خلال اجتماع مع الصحفيين عبر تطبيق زووم بحضور FilGoal.com، إن NBA يستعد لإحداث ثورة تاريخية في كرة السلة الأوروبية.

وقعد تايتوم محادثة بالفيديو مع مجموعة مختلفة من الصحفيين حول العالم بمناسبة انطلاق الموسم الجديد من الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA.

وأوضح تايتوم أن هناك مشروعا لإنشاء دوري أوروبي تابع لـNBA مع هدف واضح وهو إطلاقه خلال العامين المقبلين.

وأكد تايتوم أن البطولة سوف تنطلق خلال عامين، وأن المرحلة الأولى من التطوير تستهدف الدوريات في إسبانيا وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا على الترتيب.

وشرح تايتوم أن الهدف من المشروع ليس تجاريا بشكل بحت، ولكن لأن كرة السلة هي الرياضة الشعبية الثانية في أوروبا خلف كرة القدم، وكما نرى دائما في بطولة أوروبا للأندية لا يوجد فرق دائمة من إنجلترا أو فرنسا أو إيطاليا أو ألمانيا، وأن هذه البطولة ليست مفتوحة أمام جميع أندية أوروبا.

وأن النظام الجديد للبطولة سيكون به مكانا لكل الأندية الأوروبية.

