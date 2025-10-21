كرة سلة - تأهل سيدات الأهلي وسبورتنج لربع نهائي المرتبط.. ومفاجأة نيو جيزة

الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025 - 23:19

كتب : محمد سمير

سيدات الأهلي - كرة سلة

حسمت 7 فرق تأهلها إلى ربع نهائي دوري المرتبط للسيدات لكرة السلة.

وتأهل الأهلي وسبورتنج إلى ربع النهائي المقرر له يوم السبت المقبل.

بينما يتحدد المتأهل الأخير من المنافسة بين مصر للتأمين والأولمبي غدا الأربعاء.

وحسم الأهلي تأهله على حساب مدينة نصر، بينما تغلب سبورتنج على الطيران.

وفجّر نيو جيزة المفاجأة بالتأهل على حساب البنك الأهلي إلى ربع النهائي.

وتأهلت فرق الصيد وهليوبوليس وسموحة على حساب كل من وادي دجلة والشمس وجزيرة الورد على الترتيب.

وكانت قد حددت لجنة المسابقات مواعيد الدور ربع النهائي للفرق المتأهلة، بحيث تقام مباريات الذهاب يوم 25 أكتوبر الجاري، فيما تقام منافسات الإياب يوم 28 من نفس الشهر.

وتقام منافسات ربع النهائي بنظام الذهاب والإياب بين فريقي السيدات والمرتبط تحت 18 عاما.

