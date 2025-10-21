إلغاء إقامة مباراة فياريال وبرشلونة في ميامي

الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025 - 22:56

كتب : FilGoal

فرينكي دي يونج - فياريال × برشلونة

أعلنت رابطة الدوري الإسباني إلغاء مباراة فياريال وبرشلونة التي كان من المقرر إقامتها يوم 21 ديسمبر المقبل في مدينة ميامي الأمريكية.

وكشفت صحيفة ماركا أن الرابطة أعلنت في بيان رسمي إن الشركة المنظمة للمباراة قررت إلغاء الحدث بسبب حالة عدم الاستقرار التي تشهدها إسبانيا خلال الأسابيع الأخيرة.

وأعربت رابطة الدوري عن أسفها العميق لعدم إقامة اللقاء، مؤكدة أن المشروع كان يمثل فرصة تاريخية لتوسيع انتشار كرة القدم الإسبانية عالميا.

وأوضح البيان أن إقامة مباراة رسمية خارج إسبانيا كانت ستشكل خطوة مهمة في تعزيز الحضور الدولي للأندية واللاعبين، وفي ترسيخ مكانة الدوري الإسباني في سوق مهم مثل الولايات المتحدة.

وأضافت الرابطة أن المشروع كان متوافقا مع اللوائح المنظمة للمسابقة ولم يؤثر على نزاهتها، لكن مؤسسات أخرى أبدت اعتراضها لأسباب مختلفة.

وأكدت الرابطة أن مثل هذه المبادرات ضرورية لضمان نمو واستدامة كرة القدم الإسبانية في ظل التنافس المتزايد مع دوريات كبرى مثل الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

واختتمت الرابطة بيانها بتوجيه الشكر للأندية على تعاونها، مؤكدة استمرار العمل من أجل توسيع انتشار كرة القدم الإسبانية حول العالم برؤية منفتحة وعصرية تخدم الأندية واللاعبين والجماهير.

وكان قد تم إعلان إقامة مباراة برشلونة ضد فياريال في الجولة 17 من الدوري الإسباني على ملعب هارد روك في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية يوم 21 ديسمبر المقبل.

يذكر أن "يويفا" وافق على إقامة مباراة ميلان وكومو أيضا خارج إيطاليا وستقام في أستراليا.

