دوري NBA – كلاسيكو ليبرون وكيري في مباريات افتتاح الموسم الجديد

ينطلق في الساعات الأولى من صباح غدا الأربعاء، الموسم الجديد لدوري كرة السلة الأمريكية NBA.

يبدأ الموسم الجديد بمواجهة بين أوكلاهوما سيتي ثاندرز حامل اللقب مع هيوستن روكيتس في تمام الثانية والنصف صباحا.

ويظهر هيوستن روكيتس في أول مباراة له مع نجمه الجديد كيفين دورانت الذي انضم للروكيتس في الصيف الماضي.

وبعد المباراة الأولى تنطلق المواجهة الثانية المنتظرة بين لوس أنجلوس ليكرز وجولدن ستيت واريورز في تمام الخامسة صباحا.

وتعد هذه المباراة هي الأهم والأشهر في دوري NBA خلال المواسم الماضية بسبب المنافسة القوية بين النجمين ليبرون جيمس لاعب لوس أنجلوس ليكرز، وستيفن كيري نجم جولدن ستيت.

بالإضافة إلى انضمام النجم السلوفيني لوكا دونشيتش إلى ليكرز، وجيمي باتلر إلى جولدن ستيت واريورز.