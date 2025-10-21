فليك: فيرمين لوبيز يمتلك كل شيء.. وشكاوى مدرب أولمبياكوس ليست مشكلتي

الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025 - 22:27

كتب : FilGoal

فليك - برشلونة

فيرمن لوبيز

النادي : برشلونة

برشلونة

أبدى هانز فليك مدرب برشلونة سعادته بفوز فريقه على أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا، مؤكدا أن الانتصار يمنح لاعبيه دفعة قوية قبل الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

أخبار متعلقة:
وتغلب برشلونة على أولمبياكوس بستة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت في افتتاح الجولة الثالثة من البطولة.

ويواجه برشلونة فريق ريال مدريد يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال فليك بعد المباراة: "في البداية واجهنا بعض الصعوبات، لكننا استحقينا الفوز. كل هدف وكل انتصار مهم بالنسبة لنا".

وعن شكاوى مدرب أولمبياكوس خوسيه لويس مينديليبار من التحكيم، أجاب فليك "ليست مشكلتي. أراه بشكل مختلف، لكن لن أدخل في التفاصيل".

وأشاد المدرب الألماني بتألق لاعبه فيرمين لوبيز قائلا: "قدّم أداء رائعا. سجل ثلاثة أهداف وكان الأول مهما جدا لأنه منحنا الثقة. يمتلك كل شيء: الديناميكية، السرعة، والقدرة على إنهاء الهجمات".

واختتم فليك حديثه عن مواجهة ريال مدريد المقبلة "الفوز اليوم كان مهما، والآن علينا التعافي والاستعداد للكلاسيكو، فهو مباراة كبيرة ولا وقت نضيعه".

ورفع برشلونة رصيده إلى 6 نقاط من انتصارين وهزيمة، بينما أولمبياكوس تجمد رصيده عند نقطة واحدة.

دوري أبطال أوروبا برشلونة فيرمين لوبيز أولمبياكوس
