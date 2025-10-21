انتهت في أبطال أوروبا - مانشستر سيتي (2)-(0) فياريال.. 3 نقاط ثمينة

الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025 - 21:54

كتب : FilGoal

هالاند - مانشستر سيتي ضد فياريال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد فياريال بدوري أبطال أوروبا.

ويلعب مانشستر سيتي ضد فياريال ضمن الجولة الثالثة من دوري الأبطال.

لمتابعة مباراة مانشستر سيتي ضد فياريال دقيقة بدقيقة من هنا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق86 عمر مرموش يدخل بدلا من سافينيو

ق80 تسديدة صاروخية من هالاند وتصدي رائع من حارس فياريال

ق50 أهدر جيورجيس ميكاتاودزي فرصة لتسجيل التعادل لنادي فياريال بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

ـــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق39 بيرناردو سيلفا يسجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي بعد عرضية متقنة من ريكو لويس

ق18 جوووول هالاند يسجل الهدف الأول لمانشستر سيتي

ق1 جيرمي دوكو يهدر فرصة تسجيل هدف مبكر وتصدي رائع من حارس فياريال

انطلاق المباراة

دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي فياريال مرموش
