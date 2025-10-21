انتهت أبطال أوروبا - أرسنال (4)-(0) أتليتكو مدريد.. فوز المدفعجية
الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025 - 21:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أرسنال ضد أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.
ـــــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة بفوز أرسنال
ق 71: جووووول جيوكيريس والرابع
ق 67: جووووول جيوكيريس
ق 64: جوووووول مارتينيلي والثاني
ق 56: جوووول جابريال والأول
ق 36: هدف غير محتسب من أرسنال عن طريق مارتينيلي
ق 4: تسديدة قوية من إيزي في القائم
انطلاق المباراة
