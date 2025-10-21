انتهت أبطال أوروبا - أرسنال (4)-(0) أتليتكو مدريد.. فوز المدفعجية

الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025 - 21:51

كتب : FilGoal

أرسنال - أتليتكو مدريد - فيكتور جيوكيريس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أرسنال ضد أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بفوز أرسنال

ق 71: جووووول جيوكيريس والرابع

ق 67: جووووول جيوكيريس

ق 64: جوووووول مارتينيلي والثاني

ق 56: جوووول جابريال والأول

ق 36: هدف غير محتسب من أرسنال عن طريق مارتينيلي

ق 4: تسديدة قوية من إيزي في القائم

انطلاق المباراة

أرسنال أتليتكو مدريد دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
انتفاضة الشوط الثاني.. أرسنال يضرب أتليتكو برباعية في ليلة تألق جيوكيريس بسبب عطل طائرة ليفربول.. إلغاء مؤتمر سلوت قبل مواجهة فرانكفورت فليك: فيرمين لوبيز يمتلك كل شيء.. وشكاوى مدرب أولمبياكوس ليست مشكلتي انتهت في أبطال أوروبا - مانشستر سيتي (2)-(0) فياريال.. 3 نقاط ثمينة برشلونة يكتسح أولمبياكوس بسداسية في أبطال أوروبا ورقم قياسي لـ يامال تشكيل أبطال أوروبا - هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام فياريال.. ومرموش بديل تشكيل أبطال أوروبا – مارتينيلي أساسي مع أرسنال.. وسورلوث يقود هجوم أتليتكو أبطال أوروبا - لامين يامال يحقق رقما قياسيا كأصغر لاعب يصل لـ 25 مباراة
أخر الأخبار
انتفاضة الشوط الثاني.. أرسنال يضرب أتليتكو برباعية في ليلة تألق جيوكيريس 14 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة يد - الطيار وكاستيلو في قائمة المنتخب لوديتي البرتغال.. وغياب مهاب سعيد للإصابة 21 دقيقة | كرة يد
دوري أبطال آسيا - الهلال يقسو على السد بثلاثية ويحقق العلامة الكاملة 27 دقيقة | سعودي في الجول
بسبب عطل طائرة ليفربول.. إلغاء مؤتمر سلوت قبل مواجهة فرانكفورت 31 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
دوري NBA – مارك تايتوم يكشف خطة تطوير بطولات أوروبا 34 دقيقة | كرة السلة الأمريكية
كرة سلة - تأهل سيدات الأهلي وسبورتنج لربع نهائي المرتبط.. ومفاجأة نيو جيزة 51 دقيقة | رياضة نسائية
إلغاء إقامة مباراة فياريال وبرشلونة في ميامي ساعة | الدوري الإسباني
دوري NBA – كلاسيكو ليبرون وكيري في مباريات افتتاح الموسم الجديد ساعة | كرة السلة الأمريكية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 3 رغم التفوق على نقاط نيجيريا.. رئيس بوركينا فاسو يطالب "كاف" بتوضيحات بعد توديع بلاده لتصفيات كأس العالم 4 الخطيب يعلن تولي سيد عبد الحفيظ مسؤولية كرة القدم بالأهلي
/articles/515665/انتهت-أبطال-أوروبا-أرسنال-4-0-أتليتكو-مدريد-فوز-المدفعجية