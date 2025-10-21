انتهت أبطال أوروبا - أرسنال (4)-(0) أتليتكو مدريد.. فوز المدفعجية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أرسنال ضد أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

نهاية المباراة بفوز أرسنال

ق 71: جووووول جيوكيريس والرابع

ق 67: جووووول جيوكيريس

ق 64: جوووووول مارتينيلي والثاني

ق 56: جوووول جابريال والأول

ق 36: هدف غير محتسب من أرسنال عن طريق مارتينيلي

ق 4: تسديدة قوية من إيزي في القائم

انطلاق المباراة