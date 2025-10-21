برشلونة يكتسح أولمبياكوس بسداسية في أبطال أوروبا ورقم قياسي لـ يامال

لامين يامال النادي : برشلونة برشلونة

اكتسح برشلونة فريق أولمبياكوس اليوناني ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وتغلب برشلونة على أولمبياكوس بستة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت في افتتاح الجولة الثالثة من البطولة.

وحقق لامين يامال رقما قياسيا بمشاركته في المباراة بالمشاركة في 25 مباراة كأصغر لاعب يصل لذلك الرقم في دوري أبطال أوروبا متخطيا زائير إيمري لاعب باريس سان جيرمان.

وانتهى الشوط الأول بهدفين دون مقابل سجلهما فيرمين لوبيز في الدقيقتين 7 و39.

video:1 فيرمين لوبيز يفتتح التسجيل مبكراً لبرشلونة #دوري_أبطال_أوروبا | #برشلونة_أولمبياكوس pic.twitter.com/wfHSogmxWJ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 21, 2025

video:2 فيرمين لوبيز يسجل الهدف الثاني لبرشلونة ⚽️🔥#دوري_أبطال_أوروبا | #برشلونة_أولمبياكوس pic.twitter.com/XDDGNPiPan — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 21, 2025

ومع بداية الشوط الثاني سجل أيوب الكعبي هدف تقليص الفارق لأولمبياكوس في الدقيقة 50 قبل أن يتم إلغاء الهدف بسبب لمسة يد ثم العودة لاحتساب ركلة جزاء على إيريك جارسيا.

ونجح أيوب الكعبي في تسجيل هدف أولمبياكوس من ركلة جزاء في الدقيقة 54.

وتعرض هيزي لاعب أولمبياكوس للطرد بسبب بطاقتين صفراوتين في الدقيقة 59.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لبرشلونة بعد العودة لتقنية الفيديو ومشاهدة عرقلة ماركوس راشفورد.

وسجل لامين يامال ركلة الجزاء في الدقيقة 68.

ونجح راشفورد في تسجيل هدفين بالدقيقتين 74 و80.

video:3 راشفورد يضيف السادس لبرشلونة 😮⚽️#دوري_أبطال_أوروبا | #برشلونة_أولمبياكوس pic.twitter.com/R8CEg5263j — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 21, 2025

بينما سجل فيرمين لوبيز ثالث أهدافه "هاتريك" في الدقيقة 76.

ورفع برشلونة رصيده إلى 6 نقاط من انتصارين وهزيمة، بينما أولمبياكوس تجمد رصيده عند نقطة واحدة.

رقم قياسي لـ يامال

حطم لامين يامال لاعب برشلونة رقما قياسيا جديدا بعد مشاركته أمام أولمبياكوس اليوناني.

وسجل لامين يامال مشاركته رفقة فريقه ضد أولمبياكوس لتسجيل رقم قياسي جديد باسمه.

وشارك لامين يامال في 24 مباراة مع الفريق الكتالوني في بطولة دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة أولمبياكوس.

ووصل يامال للقاء الـ 25 ليصبح أصغر لاعب يصل لهذا العدد من المباريات.

ويبلغ الجناح الأيمن 18 عاما و100 يوم وبذلك تجاوز الرقم القياسي المسجل باسم زائير إيمري لاعب باريس سان جيرمان الذي شارك في نفس العدد من المباريات في سن الـ 19 عاما و32 يوما.

وتمكن اللاعب الإسباني من تسجيل 6 أهداف وصناعة 6 آخرين خلال المباريات التي خاضها.