برشلونة يكتسح أولمبياكوس بسداسية في أبطال أوروبا ورقم قياسي لـ يامال

الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025 - 21:46

كتب : FilGoal

لامين يامال - برشلونة ضد أولمبياكوس

لامين يامال

النادي : برشلونة

برشلونة

اكتسح برشلونة فريق أولمبياكوس اليوناني ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

أخبار متعلقة:
قائمة برشلونة – عودة فيران وفيرمين.. واستمرار غياب رافينيا ضد أولمبياكوس مؤتمر فليك: برشلونة جعلني أظهر مشاعري.. وآمل مشاركة هذا الثنائي في الكلاسيكو هل الرافعات الاقتصادية بيعا لحقوق برشلونة؟ لابورتا يجيب تقرير: خطوة من برشلونة لإنقاذ فليك من الغياب عن الكلاسيكو

وتغلب برشلونة على أولمبياكوس بستة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت في افتتاح الجولة الثالثة من البطولة.

وحقق لامين يامال رقما قياسيا بمشاركته في المباراة بالمشاركة في 25 مباراة كأصغر لاعب يصل لذلك الرقم في دوري أبطال أوروبا متخطيا زائير إيمري لاعب باريس سان جيرمان.

وانتهى الشوط الأول بهدفين دون مقابل سجلهما فيرمين لوبيز في الدقيقتين 7 و39.

ومع بداية الشوط الثاني سجل أيوب الكعبي هدف تقليص الفارق لأولمبياكوس في الدقيقة 50 قبل أن يتم إلغاء الهدف بسبب لمسة يد ثم العودة لاحتساب ركلة جزاء على إيريك جارسيا.

ونجح أيوب الكعبي في تسجيل هدف أولمبياكوس من ركلة جزاء في الدقيقة 54.

وتعرض هيزي لاعب أولمبياكوس للطرد بسبب بطاقتين صفراوتين في الدقيقة 59.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لبرشلونة بعد العودة لتقنية الفيديو ومشاهدة عرقلة ماركوس راشفورد.

وسجل لامين يامال ركلة الجزاء في الدقيقة 68.

ونجح راشفورد في تسجيل هدفين بالدقيقتين 74 و80.

بينما سجل فيرمين لوبيز ثالث أهدافه "هاتريك" في الدقيقة 76.

ورفع برشلونة رصيده إلى 6 نقاط من انتصارين وهزيمة، بينما أولمبياكوس تجمد رصيده عند نقطة واحدة.

رقم قياسي لـ يامال

حطم لامين يامال لاعب برشلونة رقما قياسيا جديدا بعد مشاركته أمام أولمبياكوس اليوناني.

وسجل لامين يامال مشاركته رفقة فريقه ضد أولمبياكوس لتسجيل رقم قياسي جديد باسمه.

وشارك لامين يامال في 24 مباراة مع الفريق الكتالوني في بطولة دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة أولمبياكوس.

ووصل يامال للقاء الـ 25 ليصبح أصغر لاعب يصل لهذا العدد من المباريات.

ويبلغ الجناح الأيمن 18 عاما و100 يوم وبذلك تجاوز الرقم القياسي المسجل باسم زائير إيمري لاعب باريس سان جيرمان الذي شارك في نفس العدد من المباريات في سن الـ 19 عاما و32 يوما.

وتمكن اللاعب الإسباني من تسجيل 6 أهداف وصناعة 6 آخرين خلال المباريات التي خاضها.

دوري أبطال أوروبا برشلونة لامين يامال
نرشح لكم
انتفاضة الشوط الثاني.. أرسنال يضرب أتليتكو برباعية في ليلة تألق جيوكيريس بسبب عطل طائرة ليفربول.. إلغاء مؤتمر سلوت قبل مواجهة فرانكفورت فليك: فيرمين لوبيز يمتلك كل شيء.. وشكاوى مدرب أولمبياكوس ليست مشكلتي انتهت في أبطال أوروبا - مانشستر سيتي (2)-(0) فياريال.. 3 نقاط ثمينة انتهت أبطال أوروبا - أرسنال (4)-(0) أتليتكو مدريد.. فوز المدفعجية تشكيل أبطال أوروبا - هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام فياريال.. ومرموش بديل تشكيل أبطال أوروبا – مارتينيلي أساسي مع أرسنال.. وسورلوث يقود هجوم أتليتكو أبطال أوروبا - لامين يامال يحقق رقما قياسيا كأصغر لاعب يصل لـ 25 مباراة
أخر الأخبار
انتفاضة الشوط الثاني.. أرسنال يضرب أتليتكو برباعية في ليلة تألق جيوكيريس 15 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة يد - الطيار وكاستيلو في قائمة المنتخب لوديتي البرتغال.. وغياب مهاب سعيد للإصابة 23 دقيقة | كرة يد
دوري أبطال آسيا - الهلال يقسو على السد بثلاثية ويحقق العلامة الكاملة 29 دقيقة | سعودي في الجول
بسبب عطل طائرة ليفربول.. إلغاء مؤتمر سلوت قبل مواجهة فرانكفورت 32 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
دوري NBA – مارك تايتوم يكشف خطة تطوير بطولات أوروبا 35 دقيقة | كرة السلة الأمريكية
كرة سلة - تأهل سيدات الأهلي وسبورتنج لربع نهائي المرتبط.. ومفاجأة نيو جيزة 52 دقيقة | رياضة نسائية
إلغاء إقامة مباراة فياريال وبرشلونة في ميامي ساعة | الدوري الإسباني
دوري NBA – كلاسيكو ليبرون وكيري في مباريات افتتاح الموسم الجديد ساعة | كرة السلة الأمريكية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 3 رغم التفوق على نقاط نيجيريا.. رئيس بوركينا فاسو يطالب "كاف" بتوضيحات بعد توديع بلاده لتصفيات كأس العالم 4 الخطيب يعلن تولي سيد عبد الحفيظ مسؤولية كرة القدم بالأهلي
/articles/515664/برشلونة-يكتسح-أولمبياكوس-بسداسية-في-أبطال-أوروبا-ورقم-قياسي-لـ-يامال