رومانو: إندريك يقرر الرحيل عن ريال مدريد في يناير

الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025 - 21:17

كتب : FilGoal

إندريك

قرر البرازيلي إندريك الرحيل عن ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة على سبيل الإعارة، بحسب فابريزيو رومانو.

المهاجم الشاب لم يشارك في أي دقيقة هذا الموسم منذ تعافيه من إصابة في بداية الموسم، رغم التوقعات بمشاركته ضمن خطط تشابي ألونسو التي تعتمد على العناصر الشابة.

وبحسب التقرير، يرى إندريك أنه خارج حسابات الجهاز الفني في الوقت الحالي، لذلك اتخذ قرارا بالمغادرة مؤقتا في يناير بحثا عن دقائق لعب أكثر.

رغم ذلك، لا ينوي اللاعب الرحيل نهائيا عن ريال مدريد، إذ يعتبر أن مستقبله لا يزال في النادي، ولن يدرس سوى عروض الإعارة.

عدة أندية أوروبية أبدت اهتمامها بالتعاقد مع إندريك في النصف الثاني من الموسم.

ويرتبط قرار اللاعب أيضا برغبته في المشاركة بانتظام للحفاظ على فرصه في دخول قائمة منتخب البرازيل لكأس العالم 2026

