تشكيل أبطال أوروبا - هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام فياريال.. ومرموش بديل
الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025 - 21:08
كتب : FilGoal
يتواجد عمر مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي خلال مواجهة فياريال بدوري الأبطال.
ويلعب مانشستر سيتي ضد فياريال بعد قليل ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.
فيما يقود النرويجي إرلينج هالاند تشكيل المدرب بيب جوارديولا أمام فياريال الإسباني.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:
حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما
الدفاع: ماتيوس نونيز – روبن دياز – جون ستونز – يوشكو جفارديول
الوسط: نيكولاس جونزاليس - بيرناردو سيلفا – ريكو لويس
الهجوم: جيرمي دوكو - إرلينج هالاند - سافينيو
ويجلس على مقاعد البدلاء: جيمس ترافورد – ماركوس بتينلي- تيجاني رايندرز - ناثان أكي – عمر مرموش – ماتيو كوفاشيتش – ريان شرقي – ريان آيت نوري– نيكو أوريلي - أوسكار بوب – فيل فودين
