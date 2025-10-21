تشكيل أبطال أوروبا – مارتينيلي أساسي مع أرسنال.. وسورلوث يقود هجوم أتليتكو

الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025 - 21:04

كتب : FilGoal

جابرييل مارتينيلي - أرسنال

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه لمواجهة أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب أرسنال ضد أتليتكو مدريد في الجولة الثالثة من الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

أخبار متعلقة:
أبطال أوروبا - لامين يامال يحقق رقما قياسيا كأصغر لاعب يصل لـ 25 مباراة ماريسكا: أعامل لاعبي تشيلسي مثل أطفالي

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: يورين تمبر – ويليام ساليبا – جابريال – لويس سكيلي

خط الوسط: ديكلان رايس – مارتن زومبيمندي – إيزي

خط الهجوم: بوكايو ساكا – جابريال مارتينيلي – فيكتور جيوكيريس

بينما جاء تشكيل أتليتكو مدريد كالآتي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ماركوس لورينتي – روبن لو نورماند – راؤول خيمينيز – هانكو

خط الوسط: جوليانو سيميوني – كوكي – باريوس

خط الهجوم: خوليان ألفاريز – نيكو جونزاليس – سورلوث

ويحتل أرسنال المركز الخامس بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، ويأتي أتليتكو مدريد في المركز الـ11 برصيد 3 نقاط.

أرسنال دوري أبطال أوروبا أتليتكو مدريد
نرشح لكم
انتفاضة الشوط الثاني.. أرسنال يضرب أتليتكو برباعية في ليلة تألق جيوكيريس بسبب عطل طائرة ليفربول.. إلغاء مؤتمر سلوت قبل مواجهة فرانكفورت فليك: فيرمين لوبيز يمتلك كل شيء.. وشكاوى مدرب أولمبياكوس ليست مشكلتي انتهت في أبطال أوروبا - مانشستر سيتي (2)-(0) فياريال.. 3 نقاط ثمينة انتهت أبطال أوروبا - أرسنال (4)-(0) أتليتكو مدريد.. فوز المدفعجية برشلونة يكتسح أولمبياكوس بسداسية في أبطال أوروبا ورقم قياسي لـ يامال تشكيل أبطال أوروبا - هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام فياريال.. ومرموش بديل أبطال أوروبا - لامين يامال يحقق رقما قياسيا كأصغر لاعب يصل لـ 25 مباراة
أخر الأخبار
انتفاضة الشوط الثاني.. أرسنال يضرب أتليتكو برباعية في ليلة تألق جيوكيريس 15 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة يد - الطيار وكاستيلو في قائمة المنتخب لوديتي البرتغال.. وغياب مهاب سعيد للإصابة 23 دقيقة | كرة يد
دوري أبطال آسيا - الهلال يقسو على السد بثلاثية ويحقق العلامة الكاملة 29 دقيقة | سعودي في الجول
بسبب عطل طائرة ليفربول.. إلغاء مؤتمر سلوت قبل مواجهة فرانكفورت 32 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
دوري NBA – مارك تايتوم يكشف خطة تطوير بطولات أوروبا 35 دقيقة | كرة السلة الأمريكية
كرة سلة - تأهل سيدات الأهلي وسبورتنج لربع نهائي المرتبط.. ومفاجأة نيو جيزة 52 دقيقة | رياضة نسائية
إلغاء إقامة مباراة فياريال وبرشلونة في ميامي ساعة | الدوري الإسباني
دوري NBA – كلاسيكو ليبرون وكيري في مباريات افتتاح الموسم الجديد ساعة | كرة السلة الأمريكية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 3 رغم التفوق على نقاط نيجيريا.. رئيس بوركينا فاسو يطالب "كاف" بتوضيحات بعد توديع بلاده لتصفيات كأس العالم 4 الخطيب يعلن تولي سيد عبد الحفيظ مسؤولية كرة القدم بالأهلي
/articles/515661/تشكيل-أبطال-أوروبا-مارتينيلي-أساسي-مع-أرسنال-وسورلوث-يقود-هجوم-أتليتكو