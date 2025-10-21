تشكيل أبطال أوروبا – مارتينيلي أساسي مع أرسنال.. وسورلوث يقود هجوم أتليتكو

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه لمواجهة أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب أرسنال ضد أتليتكو مدريد في الجولة الثالثة من الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: يورين تمبر – ويليام ساليبا – جابريال – لويس سكيلي

خط الوسط: ديكلان رايس – مارتن زومبيمندي – إيزي

خط الهجوم: بوكايو ساكا – جابريال مارتينيلي – فيكتور جيوكيريس

بينما جاء تشكيل أتليتكو مدريد كالآتي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ماركوس لورينتي – روبن لو نورماند – راؤول خيمينيز – هانكو

خط الوسط: جوليانو سيميوني – كوكي – باريوس

خط الهجوم: خوليان ألفاريز – نيكو جونزاليس – سورلوث

ويحتل أرسنال المركز الخامس بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، ويأتي أتليتكو مدريد في المركز الـ11 برصيد 3 نقاط.