أبطال أوروبا - لامين يامال يحقق رقما قياسيا كأصغر لاعب يصل لـ 25 مباراة

الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025 - 20:47

كتب : FilGoal

لامين يامال - نونو مينديش - برشلونة أمام باريس

لامين يامال

النادي : برشلونة

برشلونة

حطم لامين يامال لاعب برشلونة رقما قياسيا جديدا بعد مشاركته أمام أولمبياكوس اليوناني.

أخبار متعلقة:
تشكيل برشلونة - فيرمين ودرو أساسيان أمام أولمبياكوس.. وأراوخو على دكة البدلاء قائمة برشلونة – عودة فيران وفيرمين.. واستمرار غياب رافينيا ضد أولمبياكوس مؤتمر فليك: برشلونة جعلني أظهر مشاعري.. وآمل مشاركة هذا الثنائي في الكلاسيكو هل الرافعات الاقتصادية بيعا لحقوق برشلونة؟ لابورتا يجيب

ويستضيف برشلونة فريق أولمبياكوس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أورواب.

وسجل لامين يامال مشاركته رفقة فريقه ضد أولمبياكوس لتسجيل رقم قياسي جديد باسمه.

وشارك لامين يامال في 24 مباراة مع الفريق الكتالوني في بطولة دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة أولمبياكوس.

ووصل يامال للقاء الـ 25 ليصبح أصغر لاعب يصل لهذا العدد من المباريات.

ويبلغ الجناح الأيمن 18 عاما و100 يوم وبذلك تجاوز الرقم القياسي المسجل باسم زائير إيمري لاعب باريس سان جيرمان الذي شارك في نفس العدد من المباريات في سن الـ 19 عاما و32 يوما.

وتمكن اللاعب الإسباني من تسجيل 5 أهداف وصناعة 6 آخرين خلال 1772 دقيقة لعبها.

دوري أبطال أوروبا برشلونة لامين يامال
نرشح لكم
انتفاضة الشوط الثاني.. أرسنال يضرب أتليتكو برباعية في ليلة تألق جيوكيريس بسبب عطل طائرة ليفربول.. إلغاء مؤتمر سلوت قبل مواجهة فرانكفورت فليك: فيرمين لوبيز يمتلك كل شيء.. وشكاوى مدرب أولمبياكوس ليست مشكلتي انتهت في أبطال أوروبا - مانشستر سيتي (2)-(0) فياريال.. 3 نقاط ثمينة انتهت أبطال أوروبا - أرسنال (4)-(0) أتليتكو مدريد.. فوز المدفعجية برشلونة يكتسح أولمبياكوس بسداسية في أبطال أوروبا ورقم قياسي لـ يامال تشكيل أبطال أوروبا - هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام فياريال.. ومرموش بديل تشكيل أبطال أوروبا – مارتينيلي أساسي مع أرسنال.. وسورلوث يقود هجوم أتليتكو
أخر الأخبار
انتفاضة الشوط الثاني.. أرسنال يضرب أتليتكو برباعية في ليلة تألق جيوكيريس 15 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة يد - الطيار وكاستيلو في قائمة المنتخب لوديتي البرتغال.. وغياب مهاب سعيد للإصابة 23 دقيقة | كرة يد
دوري أبطال آسيا - الهلال يقسو على السد بثلاثية ويحقق العلامة الكاملة 29 دقيقة | سعودي في الجول
بسبب عطل طائرة ليفربول.. إلغاء مؤتمر سلوت قبل مواجهة فرانكفورت 32 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
دوري NBA – مارك تايتوم يكشف خطة تطوير بطولات أوروبا 35 دقيقة | كرة السلة الأمريكية
كرة سلة - تأهل سيدات الأهلي وسبورتنج لربع نهائي المرتبط.. ومفاجأة نيو جيزة 52 دقيقة | رياضة نسائية
إلغاء إقامة مباراة فياريال وبرشلونة في ميامي ساعة | الدوري الإسباني
دوري NBA – كلاسيكو ليبرون وكيري في مباريات افتتاح الموسم الجديد ساعة | كرة السلة الأمريكية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 3 رغم التفوق على نقاط نيجيريا.. رئيس بوركينا فاسو يطالب "كاف" بتوضيحات بعد توديع بلاده لتصفيات كأس العالم 4 الخطيب يعلن تولي سيد عبد الحفيظ مسؤولية كرة القدم بالأهلي
/articles/515660/أبطال-أوروبا-لامين-يامال-يحقق-رقما-قياسيا-كأصغر-لاعب-يصل-لـ-25-مباراة