أبطال أوروبا - لامين يامال يحقق رقما قياسيا كأصغر لاعب يصل لـ 25 مباراة

لامين يامال النادي : برشلونة برشلونة

حطم لامين يامال لاعب برشلونة رقما قياسيا جديدا بعد مشاركته أمام أولمبياكوس اليوناني.

ويستضيف برشلونة فريق أولمبياكوس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أورواب.

وسجل لامين يامال مشاركته رفقة فريقه ضد أولمبياكوس لتسجيل رقم قياسي جديد باسمه.

وشارك لامين يامال في 24 مباراة مع الفريق الكتالوني في بطولة دوري أبطال أوروبا قبل مواجهة أولمبياكوس.

ووصل يامال للقاء الـ 25 ليصبح أصغر لاعب يصل لهذا العدد من المباريات.

ويبلغ الجناح الأيمن 18 عاما و100 يوم وبذلك تجاوز الرقم القياسي المسجل باسم زائير إيمري لاعب باريس سان جيرمان الذي شارك في نفس العدد من المباريات في سن الـ 19 عاما و32 يوما.

وتمكن اللاعب الإسباني من تسجيل 5 أهداف وصناعة 6 آخرين خلال 1772 دقيقة لعبها.