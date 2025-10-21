قائمة الأهلي - زيزو وعبد القادر وجراديشار على رأس اختيارات توروب لمواجهة الاتحاد

يتواجد الثلاثي أحمد سيد زيزو وأحمد عبد القادر ونيتس جراديشار على رأس قائمة الدنماركي يس توروب مدرب الأهلي لمواجهة الاتحاد.

ويلعب الأهلي أمام الاتحاد السكندري مساء الأربعاء ضمن الجولة 12 بمسابقة الدوري.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا.

الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - ياسين مرعي - أحمد رمضان - ياسر إبراهيم - محمد شكري - مصطفى العش - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: محمد بن رمضان - مروان عطية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - أشرف بنشرقي - أحمد عبد القادر - محمود حسن "تريزيجيه" - أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: طاهر محمد طاهر- نيتس جراديشار.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط، وذلك بعدما فاز في المباراة الماضية على المقاولون العرب.

بينما يأتي الأهلي في المركز الرابع برصيد 18 نقطة ولا يزال له مباراة أخرى بخلاف مواجهة الاتحاد السكندري.