التشكيل - ثيو هيرنانديز يقود الهلال.. وفيرمينيو أساسي مع السد القطري
الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025 - 20:27
كتب : FilGoal
يقود ماركوس ليوناردو هجوم الهلال في تشكيلة سيموني إنزاجي خلال مواجهة السد القطري.
ويلعب الهلال ضد السد ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة.
وجاء تشكيل الهلال لمواجهة السد:
حارس المرمى: ياسين بونو
خط الدفاع: ثيو هيرنانديز - كاليدو كوليبالي - يوسف أكتشيشيك - متعب الحربي
خط الوسط: محمد كنو - ناصر الدوسري - سيرجي سافيتش - كايو سيزار
خط الهجوم: عبد الله الحمدان - ماركوس ليوناردو.
في المقابل يتواجد الثنائي، روبرتو فيرمينو وأكرم عفيف في التشكيل الأساسي لنادي السد القطري.
