قائمة الاتحاد السكندري – إيبوكا على رأس الهجوم في مواجهة الأهلي

الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025 - 20:10

كتب : هاني العوضي

تامر مصطفى مدرب الاتحاد السكندري

أعلن تامر مصطفى المدير الفني للاتحاد السكندري قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في الدوري.

ويلعب الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الجولة 11 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

ويأتي المهاجم النيجيري جون إيبوكا على رأس قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الأحمر.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالآتي:

حراسة المرمى: صبحي سليمان – محمود جنش – أحمد المنشاوي

خط الدفاع: أبو بكر إليادي – عبد الرحمن بودي – عبد الغني محمد – مصطفى إبراهيم – محمود شبانة - محمد سامي – كريم الديب

خط الوسط: عمرو صالح – مؤمن شريف – ناصر ناصر – محمد توني – محمد كناريا – هشام عادل – سيفوري إيزاك

خط الهجوم: فافيور أكيم – أحمد عيد – عبد الله فوزي – فادي فريد – جون إيبوكا

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط، وذلك بعدما فاز في المباراة الماضية على المقاولون العرب.

بينما يأتي الأهلي في المركز الرابع برصيد 18 نقطة ولا يزال له مباراة أخرى بخلاف مواجهة الاتحاد السكندري.

الاتحاد السكندري الدوري المصري الأهلي
