عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنادي الزمالك

الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025 - 19:44

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

أغلق منذ قليل باب التصويت في الاجتماع الخاص للجمعية العمومية التي تقام اليوم الثلاثاء بمقر نادي الزمالك، وذلك للتصويت على قانون وزارة الشباب والرياضة رقم 171 لعام 2025.

وانطلقت أعمال الجمعية العمومية في التاسعة صباحًا، وشهدت توافد الأعضاء منذ اللحظات الأولى للتسجيل الذي استمر حتى السابعة مساءً.

ولم يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية في نادي الزمالك.

ويكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية للزمالك بحضور 4 آلاف من الأعضاء، وهو ما لم يتحقق.

ويحق حضور الجمعية العمومية لـ119460 وهو عدد أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك.

ودعى مجلس إدارة الزمالك لجمعية عمومية لاعتماد التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للنادى لتتوافق مع تعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والصادر بموجب القانون رقم 171 لعام 2025.

