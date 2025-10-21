انتهت أبطال أوروبا - برشلونة (6)-(1) أولمبياكوس.. نهاية المباراة

يستضيف برشلونة فريق أولمبياكوس اليوناني ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل برشلونة المركز الـ16 في جدول ترتيب دوري الأبطال برصيد 3 نقاط من فوز وخسارة، فيما يحل أولمبياكوس في المركز الـ29 برصيد نقطة وحيدة من تعادل وخسارة.

نهاية المباراة

ق80 جووووول راشفورد يسجل مجددا

ق76 جوووووول فيرمين لوبيز يسجل الهاتريك

ق74 جووووول راشفورد يسجل الرابع

ق68 جوووووول لامين يامال من ركلة جزاء

ق67 احتساب ركلة جزاء لبرشلونة بعد العودة لتقنية الفيديو

ق59 طرد هيزي لاعب أولمبياكوس بسبب بطاقة صفراء ثانية

ق54 جووووول أيوب الكعبي يسجل من ركلة الجزاء

ق53 إلغاء الهدف واحتساب ركلة جزاء على برشلونة

ق50 جووووول أيوب الكعبي يقلص الفارق

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39 جووووووووول فيرمين لوبيز مجددا

ق30 تقدم كتالوني

ق7 جووووول أول فيرمين لوبيز

انطلاق المباراة