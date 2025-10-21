خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق بفسخ تعاقد محترف الطائرة بعد شهرين من ضمه

توصل نادي الزمالك لاتفاق مع الكوبي رولاندو سيبيدا لفسخ تعاقده وعدم استكمال العقد المقرر له حتى نهاية الموسم الجاري.

وانضم سيبيدا للزمالك قادما من صفوف فريق بلاديا سبور التركي.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك توصل لاتفاق مع الكوبي رولاندو سيبيدا محترف الطائرة لفسخ التعاقد بنهاية الشهر الجاري.

وكان سيبيدا قد انضم إلى الزمالك في أغسطس الماضي قادما من الدوري التركي.

وقرر الزمالك الاستغناء عن محترفه الكوبي بسبب ضعف مستواه الفني خلال الفترة التحضيرية.

ويشغل رولاندو سيبيدا مركز 2، ويمتلك ولديه خبرات دولية مع المنتخب الكوبي.

وتوج الزمالك الموسم الماضي ببطولة وحيدة وهي البطولة العربية.

ولأول مرة يتوج الزمالك باللقب منذ 1993، ويعد ذلك اللقب الثالث في تاريخ الأبيض بالبطولة.

وخسر الزمالك الموسم المنقضي كافة البطولات المحلية "الدوري والكأس والسوبر" لصالح غريمه الأهلي.

ولم يشارك الزمالك في منافسات بطولة إفريقيا والتي توج بها السويحلي الليبي.

وينطلق موسم رجال الطائرة هذا الشهر وينتهي يوم 17 مايو 2026.