جيسوس يكشف سبب استبعاد رونالدو من مواجهة "جوا" الهندي

الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025 - 19:12

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر

كشف البرتغالي جورج جيسوس مدرب النصر السعودي سبب استبعاد مواطنه كريسيتانو رونالدو من مواجهة جوا الهندي.

ويلعب النصر ضد جوا الهندي مساء الأربعاء ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2.

وقال جيسوس في مؤتمر صحفي: "أدرك أن الكل مغرم برونالدو الذي يملك جماهيرية كبيرة في المباريات التي تُلعب خارج السعودية، لكننا قررنا إراحته لأننا نحتاج إلى أن نحافظ عليه لياقيا".

وأضاف "نعرف أنه في العراق والهند وهونج كونج هناك الكثيرون الذين يريدون التصوير معه، لكننا اخترنا إبقاءه في الرياض، ليكون جاهزا للمباريات المقبلة".

وحقق النصر فوزين على الاستقلال والزوراء خلال الجولتين الماضيتين من دوري أبطال آسيا 2.

وظهر النصر بشكل مميز خلال الموسم الحالي تحت قيادة جورج جيسوس.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة بعد مرور 5 جولات.

رونالدو النصر السعودي
