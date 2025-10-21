كرة يد - كاستيلو: جئنا لتحطيم الأرقام القياسية.. وسعداء بالاحتفال مع الجماهير في الملعب

الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025 - 19:12

كتب : FilGoal

عمر خالد كاستيلو - الأهلي كرة يد

وفاز الأهلي على منتدى درب السلطان بنتيجة 31-20 في المباراة النهائية.

وحصد الأهلي اللقب الثامن له في بطولة إفريقيا لكرة اليد. والثالث على التوالي في البطولة.

وقال عمر خالد كاستيلو لاعب يد الأهلي عبر صفحة النادي الرسمية: "أشكر جماهير الأهلي على مساندتنا ودعمنا للتتويج بلقب بطولة إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي، وسعداء بالاحتفال معهم في الملعب عقب النهائي".

وتابع "أعتقد أن إنجاز الهيمنة على لقب دوري أبطال إفريقيا في ثلاث نسخ على التوالي ربما لم يحدث بآخر 20 سنة".

وشدد "جئنا لكسر الأرقام القياسية والحمد لله أننا نسير بخطى ثابتة طوال الفترة الأخيرة".

وأضاف كاستيلو "الجوائز الفردية جيدة لكنها لن تحدث إلا بمجهود فريق كامل، وأشكر كل الفريق على ما قدموه طوال البطولة".

واختتم لاعب الأهلي تصريحاته "سعيد بحصولي على جائزة أفضل لاعب في النهائي للمرة الثالثة على التوالي، وتمثل أمر خاص بالنسبة لي".

وتوج فريق الأهلي لكرة اليد للرجال ببطولة إفريقيا التي أقيمت في المغرب، وذلك بعد الفوز في النهائي على منتدى درب السلطان المغربي.

وكان الأهلي قد تأهل من مرحلة المجموعات بالعلامة الكاملة بتحقيق الفوز في 4 مباريات. قبل الفوز على فاب الكاميروني في نصف النهائي.

ووصل الأهلي للنهائي للمرة الثالثة على التوالي وهو بطل آخر نسختين من المسابقة.

ويعد الزمالك الأكثر تتويجا في القارة برصيد 12 لقبا ويليه مولودية الجزائر بـ 11 لقبا.

كرة يد الأهلي بطولة أفريقيا
