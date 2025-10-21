الرابع على التوالي.. بيراميدز يتقدم نحو المقدمة بثنائية في فاركو

عاد بيراميدز لتحقيق الانتصارات في الدوري المصري، وذلك بالفوز على فاركو بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 11 من المسابقة وأقيمت بملعب الدفاع الجوي.

وحقق بيراميدز الانتصار الرابع على التوالي له في الدوري، ليصل إلى النقطة 17 ويرتقي إلى المركز السادس بجدول الترتيب.

ولا يزال يتبقى له 3 مباريات مؤجلة بسبب مشاركة بيراميدز في بطولتي السوبر الإفريقي وإنتركونتيننتال.

بينما تجمد رصيد فاركو عند 6 نقاط في المركز الـ21 والأخير.

وتوقفت سلسلة تعادلات فاركو التي استمرت 5 مباريات متتالية وتلقى الخسارة الرابعة له هذا الموسم، وحتى الآن لم يحقق أي انتصار.

تقدم بيراميدز في الدقيقة 22 عن طريق فيستون ماييلي بعد عرضية رائعة بوجه القدم من المغربي محمد الشيبي.

وسجل بيراميدز الهدف الثاني في الدقيقة 41 عن طريق وليد الكرتي، لكن الحكم بعد العودة للفيديو ألغى الهدف بسبب التسلل على فيستون ماييلي.

وفي الشوط الثاني أضاف بيراميدز الهدف الثاني في الدقيقة 57 عن طريق مصطفى فتحي بضربة رأسية، وخطأ فادح من الحارس محمد سعيد "شيكا" الذي لم يستطع الإمساك بالكرة.

ويلعب بيراميدز في المباراة المقبلة ضد إنبي في الجولة 12 من الدوري المصري.

video:1