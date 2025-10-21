تشكيل برشلونة - فيرمين ودرو أساسيان أمام أولمبياكوس.. وأراوخو على دكة البدلاء

دفع هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة بالثنائي فيرمين لوبيز ودرو فيرنانديز في التشكيل الأساسي أمام أولمبياكوس.

ويواجه برشلونة فريق أولمبياكوس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: فيوتشيك تشيزني.

الدفاع: جول كوندي - إريك جارسيا - باو كوبارسي - أليخاندرو بالدي.

الوسط: فيرمين لوبيز - مارك كاسادو - بيدري.

الهجوم: درو فيرنانديز - ماركوس راشفورد - لامين يامال.

ويستمر غياب رافينيا الذي تواجده أمام ريال مدريد في الكلاسيكو عقب مباراة أولمبياكوس في محل شك حتى الآن.

ويغيب أندرياس كريستنسن بسبب المرض.

ويحتل برشلونة المركز الـ16 في جدول ترتيب دوري الأبطال برصيد 3 نقاط من فوز وخسارة، فيما يحل أولمبياكوس في المركز الـ29 برصيد نقطة وحيدة من تعادل وخسارة.

وينتظر لامين يامال مشاركته رفقة فريقه ضد أولمبياكوس لتسجيل رقم قياسي جديد باسمه.

وشارك لامين يامال في 24 مباراة مع الفريق الكتالوني في بطولة دوري أبطال أوروبا وفي حال لعبه أمام أولمبياكوس سيصل للقاء الـ 25 ويصبح أصغر لاعب يصل لهذا العدد من المباريات.

ويبلغ الجناح الأيمن 18 عاما و100 يوم وبذلك سيتجاوز الرقم القياسي المسجل باسم زائير إيمري لاعب باريس سان جيرمان الذي شارك في نفس العدد من المباريات في سن الـ 19 عاما و32 يوما.

وتمكن اللاعب الإسباني من تسجيل 5 أهداف وصناعة 6 آخرين خلال 1772 دقيقة لعبها.