طائرة - مصدر من الزمالك لـ في الجول: فوجئنا بشكوى المحترف السابق.. وننتظر الخطاب

الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025 - 18:35

كتب : إبراهيم رمضان

فريق الزمالك - كرة طائرة

تقدم ميلان كاتيتش محترف الزمالك السابق بفريق الكرة الطائرة بشكوى رسمية في الاتحاد الدولي بسبب مستحقاته المتأخرة.

وكان الزمالك قد ضم كاتيتش لمدة شهرين الموسم الماضي قبل أن يتم فسخ تعاقده.

وكشف مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "الصربي ميلان كاتيتش لاعب الطائرة السابق كان قد تقدم بشكوى للاتحاد المصري بسبب مستحقاته المقدرة بـ 36 ألف دولار".

وتابع المصدر "أخطرنا الاتحاد خلال المهلة المحددة باتخاذ قرار بحل الأمر بصورة ودية".

وواصل "فوجئنا بقرار اللاعب بالتصعيد وتقديم شكوى للاتحاد الدولي للطائرة".

واختتم المصدر تصريحاته "لم يصلنا أي إخطار رسمي حتى الآن وفي انتظار مخاطبة الاتحاد الدولي".

وحقق الزمالك الموسم الماضي لقب البطولة العربية للأندية فقط.

بينما ودع منافسات الدوري والكأس والسوبر.

ولم يشارك الزمالك في منافسات بطولة إفريقيا والتي توج بها السويحلي الليبي.

وينطلق موسم رجال الطائرة هذا الشهر وينتهي يوم 17 مايو 2026.

