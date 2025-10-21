الزمالك يستعيد نيبل عماد والسعيد والدباغ قبل مواجهة ديكيداها

استعاد الجهاز الفني لفريق الزمالك خدمات الثلاثي نبيل عماد وعبد الله السعيد وعدي الدباغ قبل مواجهة ديكيداها الصومالي.

ويلعب الزمالك ضد ديكيداها يوم الجمعة المقبل ضمن إياب دور الـ32 من الكونفدرالية.

وانتظم الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم الفريق في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي المقبلة في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

يأتي ذلك بعدما تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الضامة، وأبعدته عن الفريق في الفترة الماضية .

وفي نفس الوقت شارك عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية بعدما منحهما الجهاز الفني راحة في لقاء الذهاب.

وكان فريق الزمالك فاز على ديكيداها بسداسية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام.

