الزمالك يستعيد نيبل عماد والسعيد والدباغ قبل مواجهة ديكيداها

الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025 - 18:35

كتب : إبراهيم رمضان

- الزمالك - المصري

استعاد الجهاز الفني لفريق الزمالك خدمات الثلاثي نبيل عماد وعبد الله السعيد وعدي الدباغ قبل مواجهة ديكيداها الصومالي.

ويلعب الزمالك ضد ديكيداها يوم الجمعة المقبل ضمن إياب دور الـ32 من الكونفدرالية.

وانتظم الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم الفريق في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي المقبلة في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وكيله: هذه حقيقة مفاوضات الأهلي مع بنتايك.. والزمالك لم يسدد قيمة الصفقة فتح باب التسجيل لعمومية الزمالك للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي هاني سعيد: هذه حقيقة مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي الزمالك يعلن قبول استقالة حازم إمام من منصبه.. ومشاورات لحسم خليفته

يأتي ذلك بعدما تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الضامة، وأبعدته عن الفريق في الفترة الماضية .

وفي نفس الوقت شارك عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية بعدما منحهما الجهاز الفني راحة في لقاء الذهاب.

وكان فريق الزمالك فاز على ديكيداها بسداسية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام.

وكان الزمالك فاز ذهابا على ديكيداها بسداسية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي.

الزمالك عدي الدباغ عبد الله السعيد نبيل عماد
